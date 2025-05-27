美軍首座聯戰整訓中心開工 歡迎多國「聯合演習」

美軍首個「聯戰整合測試訓練中心」（JITTC）將耗資5億美元、於今夏開工，受訓對象包含美國各軍種及北約盟軍，可實施跨軍種與跨國整合。（圖取自美國陸軍工兵團）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍首個「聯戰整合測試訓練中心」（JITTC）將耗資5億美元、於今夏開工，受訓對象包含美國各軍種及北約盟軍，可實施跨軍種與跨國整合。

「星條旗報」報導，美國空軍今年夏季，將於阿拉斯加州「艾爾曼道夫─理查森聯合基地」（JBER）建造首座跨軍種與跨國的整合訓練中心，預計2029年秋季完工，受訓對象包含美國各軍種及北約盟軍，以強化北美防衛戰力。

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報導指出，該座訓練中心正式名稱為「聯戰整合測試訓練中心」（JITTC），共斥資5億美元（約新臺幣150億元），由美國陸軍工程兵團（USACE）等單位組成團隊負責，打造占地約15萬平方英尺（約1.4萬平方公尺）的2層樓高設施，建材擬以鋼筋混凝土搭配磚石，強化建物防水、恆溫等機能；內部估計可容納426臺電腦伺服器，並由1座1500萬兆伏特安培的變電所維持伺服器運作。

值得注意的是，該中心將配備多領域模擬器，成為印太司令部轄區唯一可模擬戰情中心指揮各軍種及盟國軍隊的地方。適用各式戰機、轟炸機、偵察機、長程武器、指揮控制平臺、情報監視裝備等美軍和北約夥伴軍備，並擬讓教官與地面人員、飛行員同步，整合模擬機與實際升空飛行，進行空戰訓練；除美軍外，也歡迎加拿大、芬蘭、瑞典等北約盟軍進訓，提升受訓人員在面對貼近現實的高強度威脅反應能力。

美軍原計畫2023年秋天開工，但因當地嚴寒天候挑戰及財務、行政規劃調整等因素而延誤。

美國阿拉斯加州深具戰略價值，為保護美國本土關鍵防線，也對各軍種印太區域投射能力至關重要，加上全球暖化使極圈融冰增加，北極海航線開放，成為中俄等各方競爭新焦點，美軍開設新訓練中心，有望強化美空軍與其他軍種和盟邦聯戰能力，提升北美防衛能量。

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