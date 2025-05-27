菲海軍狂蓋基地 加速軍備現代化

圖為今年美菲肩並肩演習，美軍無人艇於蘇比克灣航行。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓自2014年與美國簽訂《加強國防合作協議》以來，即在菲律賓西部不斷建設海軍及基地，反制中國在南海的軍事擴張。美國也根據協議框架，在9處指定地點協助菲國建設基地，繼今年6月計畫撥款給菲律賓建設牡蠣灣基地後，明年預計還會擴建克拉克自由港和蘇比克灣的大型美國海軍儲存設施。而菲國海軍本身也將在蘇比克灣與民答那峨島建造新基地，擴大後勤支援與部署能力，同時提升海軍現代化。

軍聞網站「Naval News」23日報導，菲律賓國會聽證會去年曾指出，蘇比克海軍基地逐漸難以容納先進與排水量更大的現代化艦艇，管理當地開發事項的蘇比克灣管理局（SBMA）日前也表示，可將海灣另一處設施轉開發為軍事基地。

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報導指出，當地住房、船艦停泊空間與基礎設施不足，難以支援現代化菲國艦隊使用，基地人員甚至得使用南韓造船廠過去留在當地的相關設施。其7號碼頭是菲海軍最大船隻的停泊地，但那裡的起重機都無法運作。

菲律賓總統小馬可仕20日則在菲國海軍成立127週年典禮上，證實將在蘇比克灣興建新海軍基地，強調「此次現代化改建，不僅是採購新裝備，還將為菲律賓海軍提供必要技術、工具和保障」；並透露，納巴桑海軍基地「很快」就會動工。該地是位於海灣入口格蘭德島附近的軍事保留地，目前有座長180公尺、水深14公尺的碼頭，主要作為海事訓練設施。

另小馬可仕還說，接續也將開發蘇比克灣的奇基塔島，以及在民答那峨島北部的東米薩米斯省，設立新的海軍支援基地，作為自甲美地省轉移兵力之用，甲美地省目前設有海軍航空兵機場及造船廠等設施。

菲律賓近年積極推動軍事現代化，以因應與中共在南海等爭議水域的緊張局勢，菲國海軍新基地建設計畫也凸顯該趨勢。

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