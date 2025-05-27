國防部8月提《軍審法》修法 軍法教育座談前進金門完善配套

國防部南部地方軍事法院中部審判庭外觀。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續完善軍法體系與配套，並規劃在今年8月提出《軍事審判法修正草案》，另外持續就已施行的制度進行巡迴座談。國防部法律司長沈世偉中將昨天到金門，針對「陸海空軍懲罰法及軍人權益事件處理法」進行巡迴教育暨座談，期盼建構公平、透明、值得信賴的軍中法治環境。

總統賴清德因應當前中國威脅樣態，提出17項因應策略，包含恢復軍事審判制度、提高現役軍人投敵刑責等。國防部長顧立雄昨日與立法院表示，國防部將於8月推出《軍事審判法》相關草案；《陸海空軍刑法》24條修正案已送至行政院，另針對退除給與部分，將依法務部對《國家安全法》13條的修正部分，提出同樣的內容。

國防部長顧立雄昨在立法院接受媒體聯訪，提及國防部將於今年8月提出《軍審法》修正草案。（資料照）除此之外，政府去年已修訂《陸海空軍懲罰法》及《軍人權益事件處理法》，主要在維護部隊紀律前提下，各級部隊審慎處理官兵懲罰事件，並確保軍人服公職及訴訟等基本權利，使其獲得法律上妥善、周延的救濟程序保障。

為此，國防部昨於金防部辦理「陸海空軍懲罰法及軍人權益事件處理法巡迴教育暨座談」，由法律事務司司長沈世偉中將主持，並邀請行政院政務委員林明昕共同出席，期望建構公平、透明、值得信賴的軍中法治環境。

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法律事務司長沈世偉中將主持陸軍金防部「陸海空軍懲罰法及軍人權益事件處理法巡迴教育暨座談」。（軍聞社提供）國防部表示，為維護部隊領導統御與保障官兵個人權益，國防部去年制、修定陸海空軍懲罰法及軍人權益事件處理法，並自今年4月29日起，展開全軍巡迴教育暨座談，並針對立法與修法重點進行說明，透過座談與各單位副主官、主管及人事、監察、法制等業務承辦人交流，瞭解實務上窒礙與疑義，進而提供釋疑，以利政策推動符合部隊實需。

國防部強調，國軍持恆推動各項政策及相關法令，除建構紀律嚴明的國軍外，也重視官兵個人權益的維護。尤其制度的修正並非一蹴可幾，未來也需要官兵持續反映執行面問題，希望能不斷優化，建立一套讓幹部放心執行、讓官兵感到公平的制度。

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