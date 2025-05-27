比F-16強3倍！ F-15E「炸彈卡車」試驗掛載APKWS火箭反無人機

APKWS II導引火箭在F-16上獲得反無人機的成功後，俗稱「炸彈卡車」的F-15E也開始嘗試開始了搭載APKWS火箭的能力，並且可比F-16更多！（圖片擷取自@MergeNewsletter的Ｘ帳號/本報編輯）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕APKWS II導引火箭顯然已成為現代戰機的廉價反無人機利器，美國空軍先前已將其投入在葉門空戰的F-16上，並獲得成功，現在俗稱「炸彈卡車」的F-15E也開始嘗試開始了搭載APKWS火箭的能力，並且掛載數量比F-16更多！這項掛載方式目前正在美國空軍第96測試聯隊進行試驗工作，預估不久後就可以完成上線，使美國空軍擁有更強大的反無人平台。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，一架隸屬於美國空軍第96測試聯隊的F-15E「攻擊鷹」戰機，近日被目擊搭載了6具、共42枚的APKWS II導引火箭莢艙，並再攜帶8枚傳統的空對空飛彈一起升空；報導形容，這樣的裝備將使F-15E變成一架飛行反無人機和巡弋飛彈的武器庫，在不使用機砲的情況下，能夠進行令人難以置信的50次交戰機會。

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APKWS II導引火箭已被證明是有效且符合經濟效益的反無人機武器，美國空軍正嘗試擴大其部署的可能性。而F-15E的實際試驗，是23日在航空社群媒體上率先被披露，並在貼文寫道，一架正在測試雷射導引火箭的空軍F-15E被發現在飛行測試中，裝載了6個火箭莢艙，共計42枚火箭；從火箭外型上可以推論是具導引能力的APKWS II火箭。

報導分析，從照片上的戰機尾部代碼「ET」，表明它是隸屬於總部位於佛羅裡達州埃格林空軍基地（Eglin AFB）的第96測試聯隊。儘管圖片顯示，APKWS II導引火箭已成功掛載在F-15E戰機上，但該聯隊發言人Gabriel Myers對此表示，目前具體還不清楚F-15E何時可以獲準正式使用APKWS II火箭，不過可以說它將很快會完成。

美國空軍F-16戰機上搭載1至2具的APKWS II火箭莢艙，已成功在中東行動中展現價值，不過在F-15E上搭載可謂比F-16更如虎添翼，因為得利於F-15的高酬載能力，F-15E可至多搭載6具的火箭莢艙，足足是F-16的3倍，同時還可再另外配備8枚的空對空飛彈，其作戰能量將遠超越F-16戰機！

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