不到5千噸但能防空、反潛又反艦 希臘首艘FDI巡防艦展開海試

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍集團（Naval Group）23日宣布，希臘海軍首艘FDI巡防艦「客蒙號」（HS Kimon）已於法國西部展開海試，這也是該國繼30年前的MEKO 200型後，再度採購一級巡防艦。FDI艦可執行反水面、反潛和防空作戰，並兼具兵力投射、直升機起降能力；到了明（2026）年，希臘海軍將接收三艘同級艦，強化海上巡邏、防禦能量。

希臘是在2021年拍板委由海軍集團建造三艘FDI巡防艦、隔（2022）年正式簽約，預計今（2025）年起陸續交付；法國海軍表示，希臘的FDI艦汲取法國海軍同型艦「羅納克海軍上將號」（D660）的建造經驗，在先期階段導入數位化工程設計，並採用模組化系統架構，使其兼具原生資安防護和升級彈性的優勢，有助希臘海軍肆應未來的戰場威脅。

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希臘海軍首艘FDI巡防艦「客蒙號」（F601），現於法國西部海試中，（法國海軍官方X帳號）

海軍集團專為希臘海軍打造的FDI巡防艦，標準排水量4500噸，最大航速27節（約50公里／時），武裝方面除艦艏一門76公厘艦砲，另搭載32單元可垂直發射的Aster防空飛彈、8具MM40 B3c「飛魚」（Exocet）反艦飛彈、RAM近迫武器系統，以及4管MU90魚雷、2組誘餌發射器；該艦艦艉還設有直升機甲板，能起落10噸級軍用直升機、無人機等空中儎台。

到了2026年，希臘海軍將迎接三艘FDI巡防艦服役，接班90年代成軍的MEKO 200型艦，大幅強化水面作戰的整體能量。（法國海軍官網）

根據規劃，希臘將在明年接收三艘同級艦，分別是「客蒙號」、「聶阿爾霍斯號」（HS Nearchos, F602），以及「弗爾米奧號」（HS Formion, F603），並不排除再度與海軍集團合作，爭取第二批同級艦在本地建造，讓該國在時隔30年後，再迎新一代的水面艦升級。

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