英陸軍重大新戰略 無人作戰比例提至80％

圖為美軍在進行無人機訓練。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著俄烏戰爭無人載具興起，英國陸戰理論決定轉變，外媒報導，新理論定奪未來僅20%戰力是傳統載具、40%為無人機等一次性彈藥打擊、剩餘40%則為可重複使用無人機所進行的情監偵精確打擊，「泰晤士報」稱此為英軍的「20:40:40戰略」。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「泰晤士報」26日報導，英國陸軍公布其地面作戰理論的變革，打破過往對重型裝甲的依賴，轉而採用靈活、以無人機為中心的部隊結構。原則上僅有20%為傳統載台如挑戰者3戰車和自走砲系統；40%為一次性巡飛彈藥和自殺無人機的快速、針對性打擊；40%為可重複使用高端無人機，用於情報、監視、偵察 （ISR） 和精確打擊。

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報導指出，俄烏戰爭已明確顯示，前線10至30公里將完全處於無人機的監視和火力下，傳統裝甲常常暴露在外無法發揮作用。英軍將借助MQ-9等重複使用系統和自殺攻擊無人機等消耗品，將重裝備遠離部署於前線，並進行深入且持續的打擊，同時最大限度降低人員風險。

與其他北約盟國理論相比，這種轉變是大膽的。雖然一些國家正在試驗無人機和巡飛彈藥，但很少有國家將80%的無人作戰比例制度化。美國正在透過其「複製者」（Replicator Initiative）和下一代指揮控制計劃（NGC2）尋求類似的目標，但短期仍傾向傳統結構。法國和德國則繼續優先考慮常規載具，如MGCS戰車或重型機械化旅。

報導分析，戰略面上英國將自己定位為北約內自主戰略的領導者，向對手和盟友發出信號，表明英國正在適應高科技衝突的現實。從軍事角度來看，該理論強化了分散式殺傷和戰場透明性，同時減少後勤負擔。它符合當前軍事效能與軍事規模脫鉤的趨勢，強調精確度、彈性和速度。

對國防工業而言，其效果是立竿見影的，對重型裝甲和傳統戰場系統的需求將會下降，或至少變得更具選擇性，並僅限於二線部隊和突破行動。同時，英國國防公司，特別是專門從事人工智慧、自主導航、感測器融合和無人機製造的中小型企業（SMEs）將看到更大的機會。

這也意味著訓練、模擬、後勤和理論發展的轉捩點，可能會出現整合無人機操作員、人工智慧系統分析師和連級，甚至排級電子戰部隊的新編制。指揮結構將持續發展，以吸收來自數百個無人平台的數據，這需要徹底改革戰場通訊和決策系統，其他國家可能很快就會跟進。

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