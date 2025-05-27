揚言建「安全緩衝區」 俄軍佔領烏克蘭蘇梅州邊境4村莊

俄軍攻佔烏克蘭邊境蘇梅州的4個村莊。圖為俄軍士兵。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯連日針對烏克蘭發動大規模空襲，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）22日曾表示，俄軍正沿俄烏邊境建立「安全緩衝區」，與俄羅斯接壤的烏克蘭蘇梅（Sumy）州州長賀里霍洛夫（Oleh Hryhorov）26日指出，俄軍已佔領蘇梅州的4個村莊，可能正是俄羅斯建立「安全緩衝區」的具體行動。

根據《路透》報導，賀里霍洛夫提到，蘇梅州邊境的諾文克（Novenke）、巴斯夫卡（Basivka）、維謝利夫卡（Veselivka）和朱拉夫卡（Zhuravka）共4個村莊都被俄軍佔領，而當地居民先前已經撤離。賀里霍洛夫指出，俄軍正持續推進中，目的是建立所謂的「安全緩衝區」，不過當地烏軍部隊正控制局勢，針對俄軍進行精確火力打擊。

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賀里霍洛夫表示，蘇梅州其他地方的戰鬥仍在持續中。蘇梅州與俄羅斯庫斯克州隔河相望，去年8月烏克蘭軍隊針對庫斯克州發動了大規模進攻，俄羅斯稱烏軍已被趕出庫斯克，但基輔當局聲稱仍有烏軍部隊在庫斯克活動。

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