中國推銷外型神秘的AR-36無人機！ 我海軍傳將採購類似的TU30VG

中國航空技術進出口總公司（CATIC）在今年LIMA攤位上，展出了其新推出的AR-36垂直起降無人機，其外型相當酷炫，成為此次中國攤位的一大亮點。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕2025蘭卡威國際海事航空展（LIMA'25）於24日正式落幕，今年雖未有任何中國軍機參展，但在唯一的中國航空技術進出口總公司（CATIC）攤位上，該公司再度展出了其新推出的AR-36垂直起降無人機，其外型相當酷炫，成為此次中國攤位的一大亮點；據了解分析，該無人機的定位稍微類似於我國計畫採購的TU30VG無人機，為水面艦艇提供無人空中戰力。

記者實地走訪CATIC位於LIMA'25展覽上的攤位，可見中方展出了非常多現役的大型裝備模型，例如殲-10CE、運-20等，以及一個1:1的航空武器掛架，此外，一旁也展出了諸多新型無人機的模型。不過值得一提的是，此次中方只展出裝備模型，並未直接公開秀出這些載台的性能數據，可見其對裝備的性能仍相當保密，連唯一介紹的觸控螢幕也不許民眾自行操作。

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圖中可見，該架無人機帶有飛鏢狀的主機翼，垂直尾翼方面呈現刀狀外形，並具備多達5具的螺旋槳發動機，機腹（圖中另一側）則有一個明顯的球狀監偵裝置。（記者劉宇捷攝）

儘管如此，無人機展區中一架名為「旋戈-36」（AR-36）的無人機仍相當吸睛，該架無人機被垂直放置，並帶有飛鏢狀的主機翼，垂直尾翼方面呈現刀狀外形，並具備多達5具的螺旋槳發動機，機腹則有一個明顯的球狀監偵裝置。

攤位上並未公開該無人機的詳細的說明，不過另一攤位的牆上簡單透露指出，AR-36是一種低空、長續航、多用途的垂直起降無人機（VTOL）。它結合了旋翼無人機的起降優勢和固定翼無人機的長續航特性，採用油電混合動力，並配備了全自動駕駛平臺，它依任務荷載可實現實實時訊息檢測、偵察跟蹤、監視、通信及其他任務，這使AR-36適用於多個領域，包括監控、中繼通信和艦隊護航等。

AR-36是一種低空、長續航、多用途的垂直起降無人機（VTOL）。它結合了旋翼無人機的起降優勢和固定翼無人機的長續航特性，採用油電混合動力，並配備了全自動駕駛平臺。（記者劉宇捷攝）

簡介資訊顯示，AR-36可應用在島嶼間通訊中繼、電子哨兵、營地調查、城市監控、公路和鐵路巡邏，以及輔助車隊監控等。此外，外部訊息則認為，包含無人機本體、地面控制站的整套系統低於40公斤，具備防鹽霧設計，適合海上或艦載環境操作；其模組化設計，組裝與拆解時間僅需約5分鐘。而行數據方面，在5公斤載荷和16公升燃料下，最大續航時間約為12小時。



AR-36無人機不只在陸地及離島使用外，它能夠更顯著的提供海軍艦艇的空中偵察、通訊能力，因此戰術運用極為廣泛。相比我國日前在敦睦艦隊中亮相、海軍將計畫採購的TU30VG無人機，兩著具有相似的定位與性能。

在今年敦睦艦隊展覽上，海軍展出將採購的TU30VG垂直起降無人機，它與中國的AR-36在定位上，有不少相似之處。（記者劉宇捷攝）

據了解，TU30VG是飛智科技的產品，屬於一款可垂直起降的定翼無人機，重約32公斤，同樣採用油電混合動力，最高時速可達每小時112公里，最大導控距離100公里，抗風強度6級以上，在時速80公里的巡航速度下，續航時間約為10小時。現場人員表示，展出的無人機都是未來將配備在海軍艦艇上裝備，依性能可區分近程與長程，為主戰艦提供無人空中支援。

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