日本F-2戰機將換裝ASM-3A超音速反艦飛彈 嚇阻能力再升級

日本航空自衛隊的F-2戰鬥機，將從2025財年起搭載新型ASM-3A超音速反艦飛彈，大幅提升遠程打擊能力。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》26日報導，日本預計自2025財政年度起，為三菱F-2戰鬥機配備ASM-3A超音速空對艦飛彈，顯著提升其海上打擊能力，並展現其在印太安全情勢日趨複雜下維持戰略嚇阻力的決心。

ASM-3A日前曾於「DSEI日本2025」防衛展中亮相，是日本強化遠程海上攻擊能力的重要成果。該飛彈專為F-2戰機設計，搭載整合式火箭衝壓引擎，可維持超過3馬赫的飛行速度。

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ASM-3A由ASM-3改良而來，後者原為滿足快速反艦作戰需求而研製，但隨區域威脅升高與對手防禦系統進步，原型射程與突防能力已難應戰。日本因此暫緩量產，轉而技術升級，最終推出性能提升版ASM-3（改進型），並進一步發展為現行ASM-3A。

雖然ASM-3A射程仍屬機密，但據估可達300至400公里，遠超ASM-3的約200公里。其核心技術在於先由固態燃料助推器發射，後切換至液態燃料衝壓引擎，不僅維持高速，亦強化突防力。射程增加則與液態燃料攜帶量提升及推進效率優化密切相關。

日本在DSEI 2025防衛展上展出的ASM-3A超音速反艦飛彈模型。該飛彈採用火箭衝壓引擎，飛行速度可達馬赫3以上，供F-2戰機掛載執行遠程打擊任務。（圖片來源：X帳號 96_3718）

將搭載ASM-3A的三菱F-2是一款由日本與美國共同開發的多用途戰鬥機，以美國F-16「戰隼」（Fighting Falcon）為基礎，並針對日本防衛需求進行多項強化，包括更大的翼面積以提升機動性、更長的機身、採用先進複合材料以減輕重量和雷達截面積，並配備了日本國產的主動電子掃描陣列（AESA）雷達，是首批裝備此類雷達的戰機之一。

F-2自2000年代初服役至今，在日本航空自衛隊扮演空優與海上攻擊的主力角色。其多功能性與遠程打擊能力，使其成為操作ASM-3A等防區外武器的理想平台。

ASM-3A的部署，對日本空自戰略價值重大。在區域強權普遍部署先進防空系統的情況下，ASM-3A能自敵方接戰範圍外發動高速精準打擊，大幅提升生存與作戰優勢。F-2搭載此型飛彈後，可避開敵艦防禦火網，在安全距離外遂行壓制任務。

此項能力亦契合日本推動防衛現代化的整體布局。除了ASM-3A，空自亦正為F-35整合「聯合打擊飛彈」（JSM），並為升級後的F-15J與F-15DJ配備「遠程反艦飛彈」（LRASM）。多元化武器組合，將進一步強化日本在海上威脅下的反制與嚇阻態勢。

ASM-3A由三菱重工研製，展現日本國防產業自主開發先進武器系統的能力。此一研發成就不僅提升國防實力，也彰顯日本面對安全挑戰時的科技創新與應變決心。

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