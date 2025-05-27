台美軍事交流不限國防部 水利署4月接待美陸軍工程兵團分享治水經驗

水利署今年4月底接待美工兵團專家，交流雙方對水資源管理所面臨課題與挑戰。（圖取自水利規劃分署臉書粉專）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台美軍事交流行之有年，被軍方戲稱為「美語老師」的美軍教官行跡遍佈國軍各部隊，沒想到美台台交流對象，其實不僅國防部，經濟部水利署自2016年起，也常態性與美國陸軍工程兵團交流分享治水經驗。今年水利署則在4月底接待美工兵團專家，雙方交流對水資源管理所面臨課題與挑戰。

水利規劃分署於社群貼文表示，美國陸軍工程兵團與水利署各單位一同參觀了分署的水工試驗模型，讓我們有機會展示和分享在水利領域的研究成果與技術應用。展示的模型包括降低基隆河下游淹水壓力的員山子分洪隧道、改善蘇澳鎮大雨淹水的蘇澳溪分洪隧道、將河川導流補砂至南方外傘頂洲的濁水溪流域模型，以及可觀察異重流現象的石門水庫模型。

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水利規劃分署表示，在同仁的悉心專業解說搭配現場放水，將這些規劃理念與設計成效，清晰易懂的傳達給與會所有專家學員。每一個模型不僅是精確的數據與科學計算的結果，更是我們對水利設施持續投入與創新努力的象徵。特別感謝各位專家的討論，這不僅是一場技術上的交流，更是促進國際合作、共同學習的良機。

而查閱過往活動，水利署也曾表示，自2016年開始，工兵團每年向美國國務院申請預算來臺，與水利署藉由合作辦理技術交流工作坊之方式深化交流，交流活動包含「水利設施經濟效益案例交流」、「防洪災害應變機制經驗交流」及現勘等等，並就氣候變遷調適、防汛抗旱應變、地層下陷與海岸防護等議題，進行技術交流，可促進未來臺美於水資源領域之深入合作。

隸屬美國國防部的美國主要水利管理機構陸軍工程兵團（US Army Corps of Engineers，USACE，以下簡稱工兵團），為世界最大的公共工程設計和營建管理單位。除軍事任務，其亦肩負美國境內部分重要水庫、防洪、航道疏浚、水資源環境及生態保育等水利相關業務，近年則透過經濟部水利署「防洪災害應變機制」國際交流機會，不僅與水利署，也至各地方縣市政府相關水利單位交流。

而美國陸軍工程兵團本身，則有約3萬7千餘名之文職人員及軍人，堪稱為世界最大的公共工程設計和營建管理單位。依管轄區域，工兵團轄下區分為9個分部，包含8個常設師和1個臨時師，每個分部下依流域再細分為43個分區。此外，總部並有金融中心、後船舶設計中心、工程研究發展中心及水資源研究所等單位。

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