日本萬噸神盾巨艦後年服役 日商富士通打進AN/SPY-7雷達供應鏈

洛馬日前展示的日本ASEV最新細節。（圖片取自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省為強化遠距偵察與打擊能量，正籌獲2艘搭載先進AN/SPY-7雷達、滿載排水量達2萬噸的「神盾系統搭載艦」（ASEV），預計2027年、2028年服役。外國軍聞網站報導，美商洛馬已與日商富士通簽訂合作備忘錄，將使富士通打進AN/SPY-7雷達零組件供應鏈，除了鞏固後勤能量，也可供應零組件給其他國家使用。

外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）27日報導，美商洛克希德．馬丁與日商富士通於簽署一份合作備忘錄，將使富士通可為日本海上自衛隊2艘「神盾系統搭載艦」，生產AN/SPY-7（V）1雷達的零組件。

這項消息在日本今年度「國際國防安全裝備展」（DSEI Japan 2025）之中正式宣布。富士通官員私下表示，洛馬預計在今年10月以後正式下單，籌獲AN/SPY-7（V）1所需的電源組件。

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日本防衛省規劃，海上自衛隊預計在2027財年接收首艘神盾系統搭載艦，隔年接收第二艘，全案預計斥資1兆9416億日元（約新台幣4072億元）。雙方評估，富士通加入AN/SPY-7（V）1雷達供應鏈，不僅可鞏固日本後勤能量，也可扮演其他國家供應者角色。

「神盾系統搭載艦」標準排水量約1萬2000噸，滿載排水量達2萬噸左右，是當代最巨大的神盾艦，其可容納128單元垂直發射系統，搭載「標準三型」、「標準六型」反彈道飛彈之外，還可裝載射程達900至1500公里的「十二式」增程型反艦飛彈、射程1600公里的戰斧攻陸巡弋飛彈。

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