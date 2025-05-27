就地脫北？南韓議員：俄烏換俘未見2北韓軍人

南韓國會議員庾龍源證實，俄烏戰俘交換名單中並未包含2名北韓軍人李某（左）和白某（右）。（圖擷自X）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯和烏克蘭本月16日就「千人戰俘互換行動」達成協定，於23日至25日每日互換300餘名戰俘。對此1名南韓議員證實，俄烏戰俘交換名單中並未包含2名北韓軍人。

北韓李姓士兵被烏克蘭俘虜，之前因下巴包紮照片廣為流傳。（法新社）

據《韓聯社》報導，南韓右翼政黨「國民力量」議員庾龍源27日發布新聞稿稱，烏克蘭消息人士透露，被烏軍俘獲的北韓軍人李某、白某並不在俄烏戰俘交換名單中。據悉，這是烏方響應南韓政府「接納投誠北韓戰俘立場」的措施。

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被派往俄羅斯參戰的李某、白某今年1月被烏軍俘獲。庾龍源2月訪問烏克蘭並與2名士兵會面，李某當下表達了投誠南韓的意願。庾龍源呼籲政府進行外交努力，爭取被俘北韓軍人能踏上南韓領土。

南韓外交部稍早曾表態，只要被烏克蘭俘獲的北韓軍人提出前往南韓的請求，將竭盡外交努力爭取成行，並將此立場通報烏克蘭當局。

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