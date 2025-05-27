荷蘭最後一批軍援F-16戰機送往烏克蘭 合計移交24架

荷蘭國防部長布雷克曼斯26日前往沃爾克爾空軍基地，目送最後一批退役的F-16戰機飛往比利時，準備好移交烏克蘭空軍。（荷蘭國防部官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）日前才在電視採訪中預告，近期將再送出一批F-16戰機，荷蘭國防部昨（26）日就證實，其皇家空軍（RNLAF）已將最後一批退役的同型機飛離荷蘭國土，正式交付烏克蘭使用，這也代表該國援烏24架戰機的承諾，自此正式告一段落。

荷蘭國防部表示，皇家空軍昨日自該國的沃爾克爾空軍基地（Volkel Air Base），將最後一批F-16戰機飛至比利時準備援烏，截至今日，荷蘭24架同型機已移交烏克蘭空軍，是該國承諾基輔當局的軍援數量；布雷克曼斯說，面對俄羅斯空軍的巡弋飛彈和無人機前仆後繼，F-16戰機的態勢感知更勝蘇系戰機，能有效提高烏軍飛官的戰場存活率。

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荷蘭從去（2024）年10月起分批移交F-16戰機到烏克蘭，而本次送往比利時的戰機，已是24架中的最後一批次，日後該國將轉提供後勤支援，協助烏軍機隊運作。（荷蘭國防部官網）

布雷克曼斯補充，換裝F-16戰機一般而言要花費數年，但在多國聯盟、烏軍的共同努力下，這項任務僅花費約一年的時間完成，是相當難得的紀錄；但他強調，在軍援戰機全數移轉後，荷蘭將在人員訓練、零組件、彈藥及燃料等後勤支援方面繼續提供協助，和烏克蘭共同抵禦俄羅斯的侵略。

除了荷蘭外，丹麥、挪威及比利時也是承諾提供F-16戰機的「空軍戰力聯盟」（Air Force Capability Coalition, AFCC）主要成員，但上述三國移交戰機的進度，主要取決於F-35戰機的換裝進度；而丹麥本（5）月又接收了4架同型機，可望跟上荷蘭腳步，向烏克蘭軍援新一批戰機。

荷蘭皇家空軍本月16日再接收四架F-35新機服役。（荷蘭國防部官網）

日後，荷蘭將再度聯手羅馬尼亞建立歐洲F-16後勤訓練中心，搭配該國提供的18架訓練用機，持續厚植烏軍「戰隼」機隊的後勤維保量能。

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