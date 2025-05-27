烏克蘭防空告急！「愛國者」庫存見底 川普政府軍援態度保留

在烏克蘭某地部署的「愛國者」防空系統，其發射架與雷達單元清晰可見。這類先進防空武器對烏克蘭抵禦俄軍空襲至關重要。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，烏克蘭日益擔憂能否獲得更多美製「愛國者」（Patriot）防空系統。據六名烏克蘭及西方官員透露，拜登政府時期援助的庫存防空飛彈正逐漸耗盡，而新上任的川普政府則對增援態度保留。

報導指，儘管俄羅斯以無人機和巡弋飛彈對烏克蘭進行轟炸，但彈道飛彈仍是最令人恐懼的武器，且僅有「愛國者」系統能有效攔截。俄羅斯彈道飛彈在2023年及2024年的襲擊中，已摧毀烏克蘭半數電力設施。其速度快、體積大且難以攔截的特性，使其成為俄軍武庫中最有效的武器之一，尤其對基礎設施構成嚴重威脅。

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川普總統譴責俄方攻擊，但未允諾額外軍援。國務卿魯比歐直言美國缺乏多餘「愛國者」，雖鼓勵北約盟邦轉讓，但各國均不願割愛。歐洲外交官指，美商雷神（Raytheon）擴產需時，且美國有自衛需求。烏官員則認為，川普政府或傾向「軍售」而非「軍援」，強調烏方需適應此「商業思維」。

與此同時，北韓已向俄羅斯提供約250枚彈道飛彈，並頻繁用於實戰。德國雖獲准再出口「愛國者」材料予烏克蘭，也將提供飛彈及IRIS-T系統，但據稱所供「愛國者」為攔截效能較弱的舊型PAC-2。歐洲「阿斯特」（Aster）飛彈攔截能力則未獲實證。烏情報官員更悲觀指出，即使是PAC-3型「愛國者」，也難防俄軍新型「榛果樹」（Oreshnik）極音速中程彈道飛彈。

烏克蘭情報官員強調，儘管有其他防空選項，攔截彈道飛彈的重任仍非「愛國者」莫屬，這直接關係到「平民的生命安全」。該官員呼籲各國在援助烏克蘭與自身國防需求間審慎權衡，並對美國已提供的援助表達感謝，但也坦言「遠遠不夠」。

北約內部雖持續商討為烏克蘭尋找額外「愛國者」系統，但談判未有實質進展，或涉及未來以優惠價格換購新系統等複雜交換條件。據悉，美國防部長赫格塞斯六月初將與北約討論此議題，屆時或有非美方的援助承諾。川普政府則傾向避免高調宣布對烏軍援，以免激怒俄方，影響潛在和談。

俄羅斯24日凌晨對基輔發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少14人受傷。（路透）

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