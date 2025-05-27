換俘仍難掩悲劇 烏克蘭：超過200名烏軍戰俘死於俄監獄

烏克蘭與俄羅斯近期交換戰俘，但外媒指雙方還存在虐待戰俘的情形，且俄羅斯的狀況更加嚴重，導致超過200名烏軍官兵身故。（歐新社）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏俄戰爭爆發迄今超過3年，即使雙方已陸續換俘，仍難掩無情戰火衍生的不幸事件。外媒《美聯社》27日報導，烏克蘭政府指控，俄羅斯將5000多名戰俘遣返烏克蘭，但至少有206人在囚禁期間身故，另有245人被俘虜後，在戰場上慘遭殺害，這些可能與俄方在監獄虐待俘虜有關。

美軍媒體《星條旗報》27日引述《美聯社》報導指，烏克蘭政府宣稱，俄羅斯已遣返5000多名烏克蘭戰俘，但至少206人在囚禁期間身故，另有245名烏國戰俘，在戰場上被俄羅斯官兵殺害，且人數還會持續上升。

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國際人權組織、聯合國和烏克蘭政府官員，以及曾驗過數十位戰俘大體的法醫宣稱，俄羅斯監獄內的虐待行為，可能是造成烏克蘭戰俘死亡原因之一。烏國政府計畫根據戰俘證詞，以及驗屍所獲證據，向國際刑事法院控訴俄羅斯的戰爭罪刑。

不過，法醫在驗屍時舉證上也遭遇挑戰，因為某些情況下，大體有器官缺失情形，其瘀青或傷痕也可能遭隱匿或去除。

俄羅斯政府未回應這項指控，在此之前，俄羅斯還曾指控烏克蘭虐待俄羅斯戰俘。雖然對於俄方說法，獲得聯合國部分背書，但聯合國也稱，烏克蘭的相關違法行為，遠不如俄國遭指控的如此普遍與嚴重。

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