看美國「金穹」防空系統不爽 北韓嗆：恐引發太空核戰

美國總統川普日前宣布「金穹」計畫的構想。（路透社）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普極力推動「金穹」飛彈防禦系統，加拿大也有興趣加入此計畫，藉此防範來自高空、太空的飛彈襲擊。不過，根據外媒《彭博社》報導，北韓官媒《朝中社》放話，此舉是全球核子與太空軍備競賽的根本原因，甚至會使外太空成為潛在的核戰戰場。

川普在上周表示，「金穹」飛彈防禦系統希望能在他的任期結束前啟用，藉此保護美國免於彈道飛彈、極音速飛彈與先進巡弋飛彈威脅。不過，包括在太空中攔截敵軍彈道飛彈的相關技術，「金穹」計畫的許多環節尚待獲得證實。

請繼續往下閱讀...

《彭博社》等外國媒體引述北韓官媒《朝中社》所言指，北韓宣稱美國此舉，等同於「不顧一切採取行動來將外太空軍事化」，並稱此舉是引發全球核子、太空軍備競賽的根本原因，且由於這項計畫會激發核武國家的安全疑慮，將導致外太空成為潛在的核戰戰場。

這篇報導也提到，北韓致力於擴充武器庫之中，用於彈道飛彈的多目標重返大氣層載具，藉此增加核子武器突破攔截飛彈防禦、命中目標的機會，但測試成效卻引發南韓的質疑。北韓與中國也批評「金穹」計畫，違反外太空條約倡導的和平利用原則，將加劇外太空戰場化和軍備競賽風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法