應對中國灰襲情境 美岸巡艦納編第7艦隊展開印太巡邏任務

本月16日抵達菲律賓普林塞薩港的「斯特拉頓號」（WMSL 752）美國岸巡隊國安艦。（美國海岸巡防隊官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕西太平洋海域安全情勢日益嚴峻，艦艇衝突屢見不鮮，而南海更是衝突熱區，有鑑於此，菲律賓海軍、空軍及海岸警衛隊日前就和美國岸巡隊（USCG）實施聯合演訓，也是兩國岸巡隊首度聯演；現在，這艘美國巡邏艦已暫編美軍第7艦隊旗下，展開今（2025）年度的印太巡邏，強化應對灰色地帶襲擾。

美國海岸巡防隊24日指出，旗下巡邏艦「斯特拉頓號」（USCG Stratton, WMSL 752）日前與菲律賓海軍、海巡隊船艦共同實施「雙邊海上聯合行動」（MCA）後便駛離菲國，暫編美國海軍第7艦隊的第15驅逐艦中隊（DERSON 15, 7th fleet），展開為期數月的印太巡邏任務。

請繼續往下閱讀...

本月20日實施的美、菲第六度「雙邊海上聯合行動」（MCA）。（菲律賓海軍官方Facebook）

美、菲20日舉行的雙邊MCA演習中，美方除斯特拉頓號，也派遣一架美海軍的P-8A反潛巡邏機隨行；菲國海軍則派出「阿卡拉斯號」（PS-16）巡防艦、「德魯阿納號」巡邏艇（PG-905）、AW-109海軍直升機，搭配菲國空軍的A-29輕攻擊機、多用途直升機，以及2艘菲國海巡邏艦，在菲國的專屬經濟海域（EEZ）中執行海空聯演、分隊戰術及機動航行等課目。

值得一提的是，這次已是「斯特拉頓號」第三度前來西太平洋並造訪菲國。因應印太地區灰色地帶衝突，美國自2019年起就頻繁將岸巡艦部署至此，並參與多國海上聯合演訓；該艦接下來將在第7艦隊底下，展開今年的印太巡邏任務，強化海洋執法能量。

至今已三度部署印太的斯特拉頓號，因應西太平洋灰色地帶衝突漸增，今年將再度暫編美軍第7艦隊旗下，展開新一輪區域巡邏，發揮海上執法活棋的優勢。（美國太平洋海岸巡防隊官網）

斯特拉頓號為美國岸巡隊「傳奇級」（Legend-class），也被稱為國家安全艦，其命名源自二戰期間岸巡隊首位女性軍官，母港位於加州阿拉米達（Alameda）；該級艦排水量達4600噸、最大航速28節（約51.85公里／時），續航力超過1萬2千浬，編制船員則達170名，是太平洋地區的常客，也是美國在境外遂行海上任務的活棋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法