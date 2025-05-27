針對中國！美軍NMESIS系統移師菲國 打造島鏈「反介入」新防線

NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（圖取自美軍DIVDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報26日分析報導，美軍近期將新型「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）運抵菲律賓巴丹島，不僅是年度演習，更是一場針對實戰部署能力的關鍵測試。此舉凸顯美軍正積極驗證其「遠征前沿基地行動」（EABO）構想，旨在於西太平洋建構分散、機動且難以捉摸的反艦火力點，明確劍指中國海軍艦隊在南海與台海的行動。

安裝在遙控無人載具上的NMESIS系統，此次部署於距台灣僅約193公里的戰略位置，是其首次模擬戰時快速運補與部署流程的完整演練。報導指出，這代表NMESIS距離全面量產與實戰化更進一步，美方已將其視為「未來衝突關鍵武器之一」。該系統的核心在於利用巴丹島等天然咽喉要道，大幅提高中國軍艦的行動風險。

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報導強調，美軍不再僅止於演習展示，而是藉由此舉測試「實地快速部署與戰區機動能力」。系統發射的挪威製「海軍打擊飛彈」能精準打擊約185公里外的移動船艦。更關鍵的是，基於NMESIS的無人操作特性，操作人員可在遠離前線的支援車輛中遙控發射，主發射車則能實現「幽靈行蹤」般的隱蔽部署，大幅增加中國軍方雷達偵測與飛彈反制的難度。

在菲律賓巴丹島上的NMESIS，是一種安裝在遙控卡車上的反艦飛彈發射裝置。（圖：美國陸戰隊）

隸屬夏威夷陸戰隊團的指揮官萊漢上校（ Col. John Lehane）指出，此系統的存在迫使對手必須時刻評估其軍艦面臨的打擊威脅。菲律賓前海軍副司令隆美爾·王 （Rommel Ong）也認為，這種部署能「讓對方不斷猜測，從而製造不確定性，達到威懾效果」。與在烏克蘭戰場聞名的「海馬士」（HIMARS）火箭系統相比，NMESIS在打擊海上移動目標方面更具優勢。

此次在巴丹島的行動，是美國陸戰隊推動部隊轉型，使其更靈活、更具快速反應能力的縮影。《華爾街日報》也提及，未來美軍可能在日本、帛琉等其他第一島鏈上的島嶼實施類似部署，意圖建構一個分布式、難以一次性摧毀的反艦火力網。

透過在盟友菲律賓深化軍事合作，美軍得以輪換部隊、熟悉戰區地形，並測試如此尖端武器在衝突爆發初期的快速介入與生存能力。萊漢上校總結道，此部署證明陸戰隊的島嶼作戰單位已具備實戰能力，外界不應再視其為實驗性部隊，「看到陸戰隊第三濱海作戰團，就該預期NMESIS系統與我們同在。」

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