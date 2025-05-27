北韓曝護衛艦受損報告：稱10餘日規正 涉事官員6月展開生死大關

根據北韓官媒《朝中社》揭露的受損報告，落水的護衛艦艦底部並未出現破洞，但些微進水，艦體右舷帶有划痕，預估約約10天時間即可將船扶正；而相關懲處將於6月的黨高層會議上討論。（圖片擷取自@Schizointel的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓新造的5000噸級飛彈護衛艦日前在金正恩面前「尷尬落水」，震驚北韓高層，該艦目前正側躺、半身沉入水中。根據官媒《朝中社》揭露的受損報告，該艦底部並未出現孔洞，但些微進水，艦體右舷帶有划痕，當地專家預估約10天時間即可將船扶正；而相關懲處將於6月的黨高層會議上討論。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，北韓官媒《朝中社》23日指出，有關崔鉉級護衛艦2號艦意外落水事故，當地專家估計，救援團隊會先將海水從進水的尾部船艙抽出，接著使岸上的艦頭離開船台，保持艦身平衡需2至3天的時間，而恢復艦側則需10餘天時間。

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報導指出，北韓官員對船隻狀況表現得相當樂觀。經針對軍艦進行詳細的水下和內部檢查後發現，損害狀況與最初宣布的情況不同，軍艦底部沒有出現破洞，艦體右舷有划痕，一定量的海水通過救援通道流入艦尾部分。不過，西方世界對此可能被「淡化」的報告仍抱持存疑的態度。

Multipurpose Destroyer ke 2 Choe Hyon class milik Korea Utara mengalami kecelakaan saat peluncuran yang membuat kapal tersebut terbalik.



Dari media China terdapat render 3D yang menunjukkan kondisi kapal tersebut.



Gimana ya nasib pekerja shipyard nya? pic.twitter.com/39q3w8itjC — robe_1807 （@Robe1807） May 22, 2025

美國戰略與國際研究中心（CSIS）圖像分析副研究員Jennifer Jun表示，由於船隻尚未回到地面，所以現在下結論還為時過早，但考慮到船隻嚴重傾斜且部分沉沒，他對北韓官方宣稱預估的10天時間確實保有懷疑。畢竟，考慮到政治風險，負責向金正恩報告此事的人有強烈的動機淡化損失的程度。

此外，涉事的責任官員下場又將如何將有待進一步關注。報導也引述金正恩在朝中社的發言指出，被認定負有責任的官員將於6月在「黨中央委員會全體會議上接受處理」；同時他呼籲，希望在下個月的會晤前修復這艘落水的護衛艦。上述會議是指北韓執政黨「勞動黨」的高層會議。

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