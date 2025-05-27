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北韓曝護衛艦受損報告：稱10餘日規正 涉事官員6月展開生死大關

2025/05/27 18:25

根據北韓官媒《朝中社》揭露的受損報告，落水的護衛艦艦底部並未出現破洞，但些微進水，艦體右舷帶有划痕，預估約約10天時間即可將船扶正；而相關懲處將於6月的黨高層會議上討論。（圖片擷取自@Schizointel的X帳號）根據北韓官媒《朝中社》揭露的受損報告，落水的護衛艦艦底部並未出現破洞，但些微進水，艦體右舷帶有划痕，預估約約10天時間即可將船扶正；而相關懲處將於6月的黨高層會議上討論。（圖片擷取自@Schizointel的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓新造的5000噸級飛彈護衛艦日前在金正恩面前「尷尬落水」，震驚北韓高層，該艦目前正側躺、半身沉入水中。根據官媒《朝中社》揭露的受損報告，該艦底部並未出現孔洞，但些微進水，艦體右舷帶有划痕，當地專家預估約10天時間即可將船扶正；而相關懲處將於6月的黨高層會議上討論。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，北韓官媒《朝中社》23日指出，有關崔鉉級護衛艦2號艦意外落水事故，當地專家估計，救援團隊會先將海水從進水的尾部船艙抽出，接著使岸上的艦頭離開船台，保持艦身平衡需2至3天的時間，而恢復艦側則需10餘天時間。

報導指出，北韓官員對船隻狀況表現得相當樂觀。經針對軍艦進行詳細的水下和內部檢查後發現，損害狀況與最初宣布的情況不同，軍艦底部沒有出現破洞，艦體右舷有划痕，一定量的海水通過救援通道流入艦尾部分。不過，西方世界對此可能被「淡化」的報告仍抱持存疑的態度。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）圖像分析副研究員Jennifer Jun表示，由於船隻尚未回到地面，所以現在下結論還為時過早，但考慮到船隻嚴重傾斜且部分沉沒，他對北韓官方宣稱預估的10天時間確實保有懷疑。畢竟，考慮到政治風險，負責向金正恩報告此事的人有強烈的動機淡化損失的程度。

此外，涉事的責任官員下場又將如何將有待進一步關注。報導也引述金正恩在朝中社的發言指出，被認定負有責任的官員將於6月在「黨中央委員會全體會議上接受處理」；同時他呼籲，希望在下個月的會晤前修復這艘落水的護衛艦。上述會議是指北韓執政黨「勞動黨」的高層會議。

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