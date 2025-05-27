東歐掀無人機採購潮 波蘭、羅馬尼亞成領頭羊

波蘭研發的「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機。（取自WB Group官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭經驗促使東歐各國加速無人機部署，波蘭與羅馬尼亞尤其積極。波蘭今年初新成立「無人機部隊」，近期更與本土企業簽訂該國史上最大規模的無人機採購協議。

波蘭WB集團（WB Group）於2024年在波蘭凱爾采（Kielce）舉行的MSPO國際國防工業展，展示其增程型「戰友50」（Warmate 50）滯空攻擊彈藥。（取自WB Group官網）

軍聞網站《Defence News》報導，波蘭國防部5月15日與本土國防企業WB集團（WB Group）達成框架協議，將採購約1萬架「戰友」（Warmate）滯空攻擊彈藥，預計2035年前完成交付。副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak Kamysz）表示，這是大規模投資，很快將交付軍方，後續執行合約亦將陸續簽署。

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WB集團近年積極擴展無人飛行載具產品，包括「戰友TL-R」（Warmate TL-R）偵察系統、FT5迷你戰術無人機、「戰友20」（Warmate 20）與增程型「戰友50」（Warmate 50）滯空攻擊彈藥，後兩者作戰半徑達「數百公里」甚至更遠。

WB集團公關主管維爾克（Remigiusz Wilk）向《Defense News》指出，俄烏戰後區域對無人作戰能力興趣激增。「無人機現被視為保護士兵的重要措施，組合運用可打造複雜空中系統。」他提及烏戰前線許多區域，已由無人機主導巡邏與攻擊，「讓士兵遠離戰場，他們就越安全。」

波蘭除採購上述小型無人機，2024年12月也簽約採購MQ-9B「空中衛士」（Sky Guardian）大型無人機，合約價值約3.1億美元（約新台幣92.82億元），預計2027年初交付。WB集團也正擴建產能，供應包括南韓、馬來西亞及烏克蘭等市場，並汲取烏戰經驗持續改良產品。

羅馬尼亞藉歐盟資金 提升本土產能

羅馬尼亞經濟部長伊凡（Bogdan Ivan）近期參訪本土無人機製造商卡菲爾公司（Carfil SA）和IAR吉姆巴夫公司（IAR Ghimbav）後宣布，將運用歐盟成員國國防採購資金，為羅軍購買無人機。

此舉呼應歐盟「歐洲重整軍備」（ReArm Europe）計畫。該計畫擬籌資達8000億歐元（約新台幣27.48兆元），刺激成員國提高國防預算並協助軍備採購。羅國官員期望，國內無人機產能提升後，除滿足內需，亦能拓展外銷。伊凡向當地媒體《真理報》（Adevarul）表示：「若年產能達3500架，將不只為本國軍隊生產。」

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