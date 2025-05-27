【影】雷虎小組開飛「新玩具」 5架勇鷹首次編隊表演3項課目

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著AT-3高教機即將退役，雷虎小組換裝「勇鷹」高教機在即，多項操作技術與科目轉換正在試驗中，而不少軍事迷今日上午目擊到雷虎小組駕駛著5架「勇鷹」進行空中編隊，並嘗試驗證執行「低空衝場」、「扇形展開」、與「致敬隊形」三個科目，這也是雷虎小組轉換機種的過程中，首度執行五機編隊的科目驗證。

雷虎小組駕駛著5架「勇鷹」進行空中編隊，並首次嘗試驗證執行「低空衝場」、「扇形展開」、與「致敬隊形」三個表演科目。（IDF經國號粉專提供）



空軍雷虎小組今日上午正式換裝「勇鷹」高教機進行科目驗證，不少軍事迷也爭相拍攝、記錄這個轉捩時刻。根據軍事粉專及民眾拍攝到的影像可見，5架「勇鷹」編隊進行了3項表演科目，分別是「低空衝場」、「扇形展開」、與「致敬隊形」。

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由於「勇鷹」的噴煙裝置尚未正式到位，因此，雷虎小組這次測試，先行針對飛操進行模擬，可見各機為了讓染料能順利噴出而不「斷色」，飛行員在科目中，以推大油門並施放機尾減速板操作，考驗精準編隊與操控；此外，今日也同步驗證了多機扇形展開與放輪衝場科目，由於是首次進行驗證，因此各機間的間距仍相當寬大，以維持飛行安全。

由於「勇鷹」的噴煙裝置尚未正式到位，可見各機為了讓模擬染料噴出而不「斷色」，在科目中飛行員以推大油門並施放機尾減速板操作。（IDF經國號粉專提供）

在66架「勇鷹」訂單中，空軍已規劃構改其中15架機搭配噴煙裝置，預計可在2027年前全數獲得。（IDF經國號粉專提供）

根據空軍規劃，66架「勇鷹」訂單中，部分機隊將搭配國產的噴煙裝置接替AT-3特技任務，這些機體修改可在生產線上直接進行，但仍須針對機體、結構與航電系統等，進行測試、驗證。這批構改飛機目前規劃共計有15架，預計在2027年前能全數獲得。

空軍日前表示，「勇鷹」的噴煙裝置預計編列3億4132萬元採購，其主要零件均為中科院及漢翔公司自研自製，因此較易掌握生產管控，以如期交付。而從日前流出的測試畫面可見，這些噴煙裝置將被安裝在「勇鷹」的機腹位置，並以一條白色管子接到機尾，由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。

「勇鷹」高教機日前升空實施噴煙裝置改裝實測，可見機尾持續噴出一道白煙。（圖片擷取自青年日報）

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