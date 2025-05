北韓翻覆驅逐艦最新照曝！疑用氣球浮起沉船 專家：學天外奇蹟？

北韓翻覆驅逐艦最新衛星照曝光,與前幾日照片相比,翻覆驅逐艦周圍增加許多白色物體,專家認為這些都是大型氣球,北韓當局試圖透過將氣球綁在沉船上來讓驅逐艦浮起。(圖擷自X)

〔即時新聞/綜合報導〕北韓21日舉行5000噸級新型驅逐艦的下水儀式,不料下水過程中發生嚴重事故,驅逐艦竟在領導人金正恩面前翻船,躺臥在港邊,金正恩震怒要求徹查,相關單位也在積極善後,最新衛星照顯示,北韓疑似要使用氣球來讓驅逐艦重新浮起。

據《韓聯社》報導,北韓新型驅逐艦下水翻覆事故最新衛星照曝光,與前幾日照片相比,翻覆驅逐艦周圍增加許多白色物體,非營利組織「海軍分析中心」(CNA)研究分析師埃弗利斯25日(Decker Eveleth)分析認為這些都是大型氣球,北韓當局試圖透過將氣球綁在沉船上來讓驅逐艦浮起。

埃弗利斯表示:「北韓似乎正試圖以一種受到2009年皮克斯動畫電影《天外奇蹟》啟發的方式來抬起這艘驅逐艦。」底下留言也認為從下方陰影來看,確實很有可能是氣球。

《天外奇蹟》是一部2009年的3D電腦動畫動作喜劇冒險電影,由美國皮克斯動畫工作室製作、華特迪士尼影業發行,電影劇情圍繞年邁的老人卡爾(Carl)為了履行已故妻子的承諾,在自家房子上懸掛數千隻氣球進行冒險的故事。

北韓官媒《朝中社》23日曾報導指出,由檢察機關人員和專家組成的事故調查小組正在調查此次意外,初步調查顯示,驅逐艦船底並未破裂,船體右舷刮傷,船尾部分的逃生通道積水;專家認為,抽出船體隔艙的海水,把船首部分移出船台、改善船艦穩定性等作業,需耗時2至3天時間,修復舷側則需要10餘天。

