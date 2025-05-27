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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

遼寧號航艦首次東海起降戰機動向受矚目 27共機「聯合戰備警巡」

2025/05/27 16:44

遼寧艦近日於台海周遭地區活動，後續動向令人關注。（路透社檔案照）遼寧艦近日於台海周遭地區活動，後續動向令人關注。（路透社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省25日公佈中國海軍的航空母艦「遼寧號」最新動態，當天在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域航行，還進行艦載戰機和直升機的起降操作。雖未侵犯領空，但日本海上自衛隊、航空自衛隊皆派出護衛艦、戰機警戒監視。

軍方研判其動向，不排除共軍恐在端午節前後於台周遭海域軍演。國軍今日也恰好偵獲共機27架次配合共艦執行「聯合戰備警巡」，另人不禁關注遼寧艦後續動向。

日本防衛省統合幕僚監部表示，25日上午7點左右，海上自衛隊確認中國海軍共5艘艦艇，在久場島以北約200公里的海域航行，包括遼寧號、兩艘旅洋III級飛彈驅逐艦，還有兩艘江凱II級護衛艦。另外，還確認了遼寧號上有艦載戰機和直升機起降。

統合幕僚監部表示，日本防衛省和自衛隊出動海自第6護衛隊所屬的護衛艦「高波號」，還有第5航空群所屬的P-3C巡邏機，實施警戒監視及情報收集。同時，針對解放軍的艦載戰機起降，空自戰機也緊急升空因應。

日媒報導，這是日本防衛省首次公開中國航艦在東海進行艦載戰機起降的消息。自衛隊相關人士表示：「過去中國航艦也曾在東海進行艦載戰機起降，但這次距離日本更近，因此決定對外公布。」

「遼寧號」25日上午在沖繩縣尖閣諸島久場島以北約200公里的東海海域航行，還進行艦載戰機和直升機的起降操作。（圖取自防衛省統合幕僚監部）「遼寧號」25日上午在沖繩縣尖閣諸島久場島以北約200公里的東海海域航行，還進行艦載戰機和直升機的起降操作。（圖取自防衛省統合幕僚監部）

國防部今天也表示，自今天上午8時15分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海活動，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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