南亞展開軍備競賽！ 印度國防部批准匿蹤戰機開發計畫

印度國防部批准匿蹤戰機開發計畫。圖為2025印度航展所展示的先進匿蹤戰機原型機。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦在本月初爆發邊境衝突，目前衝突雖平息，但兩國關係仍持續緊張，印度國防部27日表示，面對與巴基斯坦之間的新一輪軍備競賽，國防部長已批准一項建造先進匿蹤戰機的計畫框架。

根據《路透》報導，印度國防部指出，負責執行該計畫的印度國營航空發展局將就會邀請國防企業，針對開發該戰機原型機徵詢初步參與意向，該戰機預計將以雙引擎第五代戰機為方向開發。

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國防部在聲明中表示，印度將與國內企業合作開發匿蹤戰機，此次招標作業將對民營企業和國營企業同時開放，企業可單獨投標，也可組成合資企業投標。

先進匿蹤戰機的開發計畫對印度空軍來說非常重要，印度空軍主要由俄羅斯與前蘇聯製造的戰機組成，最新銳戰機則有36架法國製「飆風」戰機，不過印度空軍現役中隊數量已從42個降至31個，加上中國迅速擴張其空軍規模，巴基斯坦也將中國製戰機「殲10」列入麾下，印度空軍未來將面對一系列挑戰。

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