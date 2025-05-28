加拿大也想加入「金穹」計畫！川普：成美國第51州就能免費

川普發文提到，要是加拿大成為美國第51州，就能「免費使用」「金穹」飛彈防禦系統。（彭博）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前曾多次公開呼籲加拿大應成為「美國第51州」，27日他則在「真實社群」（Truth Social）發文提及，要是加拿大成為美國第51州，就能「免費使用」金穹（Golden Dome）飛彈防禦系統。

川普5日20日公布「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統的發展計劃，將由太空軍將領來領導這項計畫，目的在於阻止來自中國和俄羅斯的威脅。川普提到，一旦「金穹」系統完工，就能攔截來自世界其他地方、甚至太空發射的飛彈，將「保衛我們的國土」。

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針對「金穹」飛彈防禦系統，加拿大總理卡尼（Mark Carney）事後也表態有意加入，卡尼表示他也對此和川普進行討論，強調「為加拿大人提供保護是件好事」。

不過川普27日發文指出：「加拿大非常希望能成為我們卓越的金穹系統一部分，我告訴加拿大，如果他們繼續作為一個『獨立但不平等的國家』，參與金穹的費用是610億美元；假如他們成為我們『珍貴的第51州』，費用就會是『0元』。」川普在文末也強調，加拿大正在考慮此項提議。

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