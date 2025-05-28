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可疑人士到處亂拍網友擔憂 軍事粉專質疑：背後有人計畫執行滲透

2025/05/28 12:32

軍事臉書粉專「新．二七部隊」分享，在「threads」上有網友PO文指出，這些可疑人士為了反制檢舉人，竟會使用強光照射，或是透過多人組織阻擋及恐嚇等方式來避免被發現。（圖擷自threads）軍事臉書粉專「新．二七部隊」分享，在「threads」上有網友PO文指出，這些可疑人士為了反制檢舉人，竟會使用強光照射，或是透過多人組織阻擋及恐嚇等方式來避免被發現。（圖擷自threads）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期國內部分縣市陸續傳出，有疑似中國籍人士進行可疑拍攝，在網路引發諸多討論，也有網友陸續分享可疑人士的相關畫面。軍事臉書粉專「新．二七部隊」昨晚則分享，有網友PO文指出，這些可疑人士為了反制檢舉人，竟會使用強光照射，或是透過多人組織阻擋及恐嚇等方式，來避免被發現。

台北市民生社區日前傳出疑似中國抖音直播主，涉嫌未經同意直播學童進出校園，新北市板橋國小、高雄鼓山區某國小外後續也傳出有類似狀況。近期在「threads」上也陸續有網友發文分享，有發現可疑人士拿著手機到處進行拍攝或是直播，疑似對特定建物進行情蒐，且有些人也被發現有中國口音，引發民眾擔憂。

有網友近日更發文指出，在路上發現可疑人士進行拍攝，但在網友拿出手機要拍下對方的可疑行徑時，對方卻使用高強光LED手電筒照射網友，讓網友無法拍攝到對方的長相。網友質疑「表示早就有備而來。最後我還是有趁他伺機逃走時拍到他側臉。請大家注意此人」

「新．二七部隊 New 27 Brigade」在粉專也轉貼這則網友發文，並指根據情資顯示，隨著有人因違法拍攝被捕後，已經有人組織行動，並提供教戰手則如何反制檢舉人的作為，例如強光照射、多人組織阻擋及恐嚇，以及偽裝或調虎離山等，再再顯示背後有人已經擬定計畫執行滲透行動，一旦被發現立刻反制，不排除有具備解放軍或情報人士背景做滲透指揮。

「新．二七部隊 New 27 Brigade」也強調「無論如何，我們高度鼓勵繼續檢舉，適時提供敵情威脅以曝光對方意圖」。

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