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烏超過200名戰俘死於俄監獄 倖存者：都會遭到毆打
多名烏克蘭戰俘即便得以回國，但仍飽受肺結核病痛折磨。（美聯社，資料照）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已爆發3年，期間被關押的戰俘多不勝數，根據國際法，戰爭國家應保護戰俘的人身安全。然而近日烏克蘭官員指控，俄羅斯正在有系統性的虐待戰俘，當中在監獄內的虐待可能是造成許多戰俘死亡的主要因素，據統計，自烏俄戰爭開打以來已超過200名戰俘在監獄犧牲。
據《美聯社》報導，烏克蘭官員表示，在近期被送回的戰俘遺體中，發現有遭肢解及腐爛的情形，推論很有可能是俄羅斯試圖掩蓋在監獄與拘留中心內施行酷刑，或是以飢餓、劣質醫療等方式折磨戰俘。對此，俄國當局並未回應，但之前已先指責烏克蘭虐待俄羅斯戰俘，並且獲得聯合國承認部分指控，但聯合國也表示，烏克蘭的違法行為遠不如俄羅斯被指控的嚴重。
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已回到烏克蘭的戰俘宏恰羅夫（Honcharov）表示，自己作為戰俘被囚禁在俄羅斯監獄的期間都會遭受到毆打，即便當中多次反應有胸痛的問題，但這些折磨仍會發生，甚至連基本的醫療都未獲得，最後幾乎無法行走。而他於今年2月作為戰俘交換的名單一員成功返回烏克蘭，但先前遭虐待的後遺症卻浮現出來，他被診斷出患有肺結核，這是在返回的戰俘中常見的疾病。
烏克蘭政府指出，俄羅斯已將約5000名戰俘送回烏克蘭，其中至少206人在囚禁期間死亡，烏克蘭檢察官聲稱，還有245名烏克蘭戰俘在戰場上被俄羅斯士兵殺害。烏克蘭協調救治俘虜事務發言人亞岑科（Petro Yatsenko）提到，將會透過遺體來查明俄軍施虐一事，直到真相水落石出。