美陣亡將士紀念日國旗飄揚 退輔會劉慶元藉機與美參聯會主席敘舊

華府陣亡將士紀念日遊行美台軍事官員互動 美國華府26日舉行陣亡將士紀念日遊行，美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將（中），與駐美代表處退伍軍人事務組組長劉慶元（左）及軍事代表團團長魏中興互動合影。（中央社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國昨天於華盛頓舉行陣亡將士紀念日遊行，眾多五角大廈官員出席活動致敬，巨幅中華民國國旗再度於遊街活動中亮相，顯示台美真摯互動。我國駐美副代表姜森、代表處退伍軍人事務組組長劉慶元，以及駐美軍事代表團團長魏中興少將皆受邀出席。其中，劉慶元與美國參謀首長聯席會議主席凱恩（John D. Caine）上將為軍校同窗，劉慶元、魏中興和凱恩3人在現場相談甚歡並合影留念。

每年5月最後一個星期一，是美國紀念所有在戰爭中殉職官兵的陣亡將士紀念日（Memorial Day），全美各地在這個國定假日都有許多紀念活動，緬懷殞落戰場的英雄。

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其中一場重要活動，是由民間組織美國退伍軍人中心（American Veterans Center）在華府憲法大道舉辦的遊行，包括新上任的美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將等多位美國軍官，以及外國駐美官員都有出席。

根據《中央社》報導，姜森、擔任駐美代表處退伍軍人事務組組長的備役少將劉慶元，以及駐美軍事代表團團長魏中興少將等人也受邀觀禮，3人在遊行開始前與凱恩寒暄互動。劉慶元與凱恩過去是維吉尼亞軍校同窗同學，這是兩人畢業30多年後首度重逢。

凱恩致詞表示，這一天是屬於陣亡將士及陣亡者家屬的日子，「他們（陣亡者）不是為了讓我們回顧過去而倒下，而是為了讓我們能夠自由、團結且堅定地往前邁進而犧牲」。他說，「讓我們不要忘記這些美國人是如何喪命，更重要的是，讓我們永遠不要忘記他們是如何活著的」。

美國華府26日舉行陣亡將士紀念日遊行，今年遊行隊伍再度有台僑合舉的巨幅中華民國國旗現身。（中央社）

姜森表示，中華民國台灣與美國自二次世界大戰以來就建立了堅實、持久的安全合作關係，「我們曾為了自由、民主及那些逝者所共同信仰的價值而並肩作戰」。

姜森說，二戰期間有一句廣為流傳的口號「上帝是我的副駕駛」，今年是二戰結束80週年，「我認為這句話在今日仍然適用」。面對未來挑戰，自由終將勝利。

華府陣亡將士紀念日遊行共有多個團體參加，多支美國遊行隊伍先後登場，還有二戰同盟國的國旗旗隊，中華民國國旗也在內。其中，由華府榮光會籌組的77人隊伍參與遊行，最年長的參與者為94歲，30人手舉巨幅中華民國國旗進場，十分顯眼。

駐美代表處退伍軍人事務組表示，旅居華府的中華民國榮光聯誼會，2005年起參與美國退伍軍人中心主辦的陣亡將士紀念日活動，每年都組成兩國聯合旗隊參與遊行。更特別的是，2023年至今，每年遊行都有巨幅中華民國國旗現身華府街頭，展現於美國民眾面前。

華府26日舉行陣亡將士紀念日遊行，今年遊行隊伍再度有台僑合舉的巨幅中華民國國旗現身，圖為駐美副代表姜森與參與僑胞合影。（中央社）

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