實現「空射雄三」更進一步 IDF成功進行模擬拋投、氣動測試

軍事迷上週拍攝到，一架「少了左翼油箱」的IDF返航，研判該機應為出海完成模擬投擲的試驗機，以測試空射雄三投擲後的飛機氣動力變化與飛行穩定性。（IDF經國號粉專提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國以「雄鷲專案」為名的空射型雄三反艦飛彈科研案，陸續有了新進展，為了確保未來沉重的彈體上機飛行、投擲後能夠維持飛行穩定，中科院、漢翔公司成功在上週完成擬重的275加侖油箱拋投測試，儘管該項測試會不斷重複進行，不過航迷新拍攝到的照片明顯可見，測試機在投擲模擬雄三配重後，成功以「不對稱」飛行返航降落。

中科院與漢翔公司大約自去年底開始，開始規劃屬特殊投擲的「注水油箱拋投」測試，以275加侖（約1040公升）的注水油箱，模擬空射雄三的彈體重量，藉由升空出海拋投，以驗證測試投擲後的飛機氣動力變化與飛行穩定性，畢竟每枚空射雄三可能接近1000公斤，這對飛操與機體極限來說是一大考驗，通過測試後才能進入實彈試射階段。

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漁業署日前在「射擊通報」網站公告，中科院、漢翔預計自4月28日至5月28日間，在台灣中部外海進行275加侖裝水油箱拋投測試，研判與空射雄三有關。而就在上週，軍事迷拍攝到，一架「少了左翼油箱」的IDF返航，研判該機應為出海完成模擬投擲的試驗機。

IDF戰機日前已掛載空射雄三的模擬彈進行數次飛行。由於空射雄三體積較大，IDF機腹又相對離地面較近，導致空射雄三僅能在兩側機翼掛載，也因此油箱配重投擲測試都在機翼下執行。（圖片由陳姓航迷提供）

由於空射雄三體積較大，IDF機腹又相對離地面較近，導致空射雄三僅能在兩側機翼掛載，也因此油箱配重投擲測試都在機翼下執行。從被拍攝到的照片可見，這架IDF在僅剩右翼配重油箱的「不對稱」情況下，仍順利返抵基地，並在飛行過程中，實際測試任何可能影響飛行不穩定性的狀況與操作極限；也是首次有影像證明這項模擬拋投測試的實際樣貌。

而IDF戰機日前已掛載空射雄三的模擬彈實施數次飛行，軍事迷直擊，空射雄三的彈體明顯大幅縮小，進氣口及尾翼等外觀，均與已經服役的陸射、艦射型雄三飛彈不同；重量方面，現役的雄三飛彈重量約在1300至1400公斤之間，若要掛載在IDF戰機的機翼下方，空射型的重量勢必要減至1000公斤以下，才能減輕IDF戰機的承載負荷，因此適合以可拋擲的275加侖油箱來模擬。

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