美「灰狼」直升機初期戰測中 首度參與核武護航演訓 

「灰狼」直升機今年3月下旬時，首度參與核武護航課程（NCC）演訓，為飛彈聯隊車隊提供空中支援。（圖取自X@BoeingDefense）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍最新銳的MH-139A「灰狼」直升機今年開始進行「初始作戰測試與評估」（IOT&E），雖被各方指出有缺陷，但尚未退出評估測試工作。「灰狼」直升機還在今年3月下旬時，首度參與核武護航課程（NCC）演訓，為飛彈聯隊車隊提供空中支援，驗證核武兵力安全與機動應變效能。

飛航新聞網站「The Aviationist」25日報導，由美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）主導的年度例行演訓於3月30日至4月18日舉行，由駐防懷俄明州華倫、北達科他州邁諾特與蒙大拿州馬姆斯壯等3座空軍基地各支飛彈聯隊，從轄下飛彈安全作戰中隊（MSOSs），編組護航反應部隊（CRF）車隊進駐懷俄明州根西營，執行洲際彈道飛彈（ICBM）裝備零件運輸演練。



第550直升機中隊則出動「灰狼」直升機為車隊護航，針對由第101空降師扮演假想敵操作的無人機、武裝車輛、重型武器，乃至直升機等各類威脅，執行警戒、監控、反制與掃蕩任務。

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報導指出，「灰狼」配備先進感測器，且具備優異機動性，可在低能見度環境下執勤，監控周圍動態、提升車隊戰場覺知，該機還搭載5名戰術反應部隊（TRF）小組官兵，可隨時與搭乘聯合輕型戰術車輛（JLTV）車隊官兵合作，排除障礙物、敵方狙擊手與突發狀況，保護高價資產安全並順利完成任務。

為確保「核武鐵三角」支柱之一的ICBM基地安全，美軍已規劃在上述3座基地與馬里蘭州安德魯基地，分別部署11架MH-139A。而駐馬姆斯壯基地的第550中隊，自去年3月開始接收「灰狼」後，也於今年起展開「初始作戰測試與評估」（IOT&E），藉此協助編寫教範、操作程序與戰術，進而取代現役UH-1N通用直升機，承擔維護美國核武資產安全、巡邏與搜救等關鍵任務需求。

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