被烏克蘭指控支援俄羅斯軍工廠 中國稱「未提供致命性武器」

烏克蘭對外情報機構近日指控中國向俄羅斯軍工產業提供特殊化學產品、火藥及零件等軍事相關物資。圖為俄羅斯24日凌晨對基輔發動大規模無人機與飛彈攻擊。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭對外情報機構近日指控，中國向俄羅斯軍工產業提供特殊化學產品、火藥及零件等軍事相關物資，對此，中國外交部發言人毛寧回應稱，中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，並嚴格管控軍民兩用物項，強調中國堅決反對無端指責與政治操弄。

中國外交部27日召開的例行記者會上，有外媒記者提問，烏克蘭情報單位聲稱中國向20家俄羅斯軍工廠，提供一系列重要產品，內容包括國防製造業所需的特殊化學品、火藥及零件，並要求中方對此作出回應。

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毛寧回應表示：「中方在烏克蘭問題上的立場一貫、明確，一直積極致力於止戰停火、勸和促談。中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，並嚴格管控軍民兩用物項，烏方對此是十分清楚的。」

她進一步指出，部分言論對中方進行無端指責與政治操弄，中方對此堅決反對。



中俄兩國目前在經貿、科技等多個領域保持密切合作，引發部分西方國家關注中國是否透過間接方式協助俄方軍事行動。不過，中國政府多次強調，對烏克蘭危機的立場是勸和促談，不選邊站隊，並反對針對中方的不實指控。

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