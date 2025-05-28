諜影幢幢！俄Il-20M偵察機挑戰北約底線 英颱風戰機波蘭緊急攔截

隸屬英國「棋手行動」的皇家空軍颱風戰機，自波蘭基地升空執行北約空中巡邏。英軍同型戰機5月24日在波羅的海攔截了俄國Il-20M偵察機（右上）。（圖：英國皇家空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家空軍27日發布消息指，隸屬英國「棋手行動」（Operation Chessman）的2架颱風FGR4型（Typhoon FGR4）戰鬥機，於5月24日自波蘭北部部署基地緊急升空，成功攔截1架逼近北約組織（NATO）波羅的海空域的俄羅斯伊留申Il-20M型（Ilyushin Il-20M）偵察機。事發地點接近波蘭東北空域邊界。

軍聞網站《Army Recognition》報導，這架俄國Il-20M偵察機在遭英國颱風戰機攔截前，已有三對不同的北約國家戰機進行監控。當俄機一度進入俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）空域後，這些監控戰機先行脫離。然而，該偵察機隨後再次現蹤，並朝波蘭領土方向活動，促使駐紮於波蘭馬爾博克空軍基地（Malbork Air Base）、執行北約「強化空中警察任務」（ eAP）的英國颱風戰機緊急升空。

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英國皇家空軍的颱風戰機，最終在波羅的海的國際空域，成功攔截Il-20M，並在任務結束後將護航任務，移交予丹麥快速反應警戒部隊。

遭攔截的伊留申Il-20M是俄國主力空中情報平台，機體源於Il-18運輸機，但搭載了完整的信號、通訊及電子情報偵蒐系統，能蒐集雷達輻射與戰術通訊。俄軍常派遣Il-20M於波羅的海及北極上空巡邏，蒐集北約國家軍事情報。此類飛行雖符合國際法，但因其戰略意圖及鄰近北約敏感設施，普遍被視為挑釁。

執行此次攔截任務的英國皇家空軍颱風FGR4型戰機，是皇家空軍多功能作戰能力的基石。FGR4型專為制空及對地攻擊設計，配備CAPTOR-M雷達、PIRATE紅外線搜索暨追蹤系統及先進電子作戰套件，可掛載超視距「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）、短程「先進短程空對空飛彈」（ASRAAM），以及「鋪路IV型」（Paveway IV）精準導引炸彈和「硫磺石」（Brimstone）空對地飛彈。颱風戰機能以超過2馬赫速度，進行超音速巡航，專為快速攔截與動態作戰情境而設計。

北約此次攔截行動，再次凸顯持續回應空中情報威脅的戒備狀態，也彰顯英國「棋手行動」在維持北約東北空域穩定方面，扮演的不可或缺角色。

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