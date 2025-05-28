中共攻台最佳時機「颱風前上班日」 國防部：審慎評估可能行動

中國解放軍海軍艦艇編隊航行。（路透社檔案照）〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國軍事雜誌《艦船知識》報導分析，稱北京可透過摧毀台灣30至40個關鍵基礎設施，來快速癱瘓全島，且共軍攻台的最佳時間點為「夏季颱風來臨前的上班日下午」。對此，國防部表示，國防部會廣納各方意見，客觀審慎評估可能行動，並研擬相關計畫，以確保台海安全。

情次室情研中心副主任胡中華上校今日在國防部記者會表示，有關於中國軍事雜誌報導部分，國軍有觀察到不少國內、外專家有其他看法，國防部會廣納各方意見，客觀審慎評估可能行動，並研擬相關計畫，以確保台海安全。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校。（記者張嘉明攝）針對關鍵基礎設施防護部分，國防部作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉提及，針對中共侵台的各種可能行動，國軍都已經完成各種聯合作戰計畫應對。有關國家關鍵基礎設施的防護作為，國軍依照行政院國土安全辦公室的國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要。

蘇統偉說明，國軍平時藉由區域聯防機制，由常備部隊編組適切防護兵力，協力地方政府、憲警及海巡等相關單位，共同實施國家關鍵基礎設施的危機處理，後續會持續藉由戰備部隊爭取、漢光演習及年度重大戰備演訓等，針對場地狀況來實施演練，以關鍵基礎設施防衛能力。

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