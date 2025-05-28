「海鯤號」9月完成海試有變數？海軍仍以11月交艦為目標

海鯤號潛艦尚待海測。（資料照，台船提供）〔記者陳鈺馥／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」在完成泊港測試（HAT）後，原定4月進行海試（SAT），力拚今年11月交付海軍。關於台船能否依約9月底前完成海試、11月交艦？海軍今（28）日回應，無法提供海試確切時間，目標還是11月交艦。

國防部今日舉行例行記者會，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，有關於海測期程，目前首要責任是海測安全條件能夠符合，船廠、技協、潛艦的操作者與監造組，都在做「適海性」的安全評估，目前仍是以海測節點實施。至於是否調整9月30日以前的海測時間，則是後續評估部分，今年11月交艦目標，還是沒有改變。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將。（記者張嘉明攝）媒體問及，海軍是否評估延後完成海試時間？邱俊榮指出，海軍對於專案管制有長期規劃，原本海試期程是從今年4月至9月30日為止，若有調整需求，海軍會一直做滾動調整，目標仍希望以9月30日達成海測工作目標，但因為海軍是被動回應方，如果沒辦法達到，都有在做必要預應，還是會盡力達成目標。

此外，立法院外交及國防委員會原本今日安排到高雄考察「海鯤號」潛艦，但海軍通知延期。邱俊榮回應，潛艦國造是國人共同的期待，立委也非常關心，由於這段期間是全力投入海測前裝備密集測試、缺改和確認達到安全測試條件，所以這段時間不適合立委考察，有跟立委懇切表達詳細評估後，後續再做安排。

請繼續往下閱讀...

針對「海鯤號」何時將進行海試？邱俊榮說，海鯤艦目前仍在準備實施海試前的最後確認階段，現在都在全力準備作業，目前沒辦法對外提供確切執行海測時間，當一切安全條件都備便後，就會來安排海上測試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法