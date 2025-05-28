美退將籲增駐台協訓人數至千人 國防部：按年度計畫進行

國防部副發言人喬福駿。（記者張嘉明攝）〔記者陳鈺馥／台北報導〕美退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）近日在國會聽證會指出，美軍駐台聯合訓練團規模為500人，應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊。國防部今日僅強調，涉外軍事交流都是按照年度計畫進行，其他細節部分無法評論。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會美東時間15日，舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，蒙哥馬利（Mark Montgomery）在會上指出，美軍駐台聯合訓練團規模為500人，應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊，他主張，台灣國防預算應於2028年達GDP的5%，以打造「反介入」實力。

國防部今日召開例行記者會，針對美方退將建議，美軍駐台聯合訓練團應增至1000人。國防部副發言人喬福駿指出，涉外軍事交流都是按照年度計畫進行，其他細節部分無法評論。

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另針對台中市和平區中橫台8線日前發生一起交通事故，肇事者是美國在台協會AIT人員，傳出有我方翻譯人員和美國AIT人員拖了一週才向當事人道歉。喬福駿說，有關車禍新聞，國軍的確有注意到，但事件權責不在國防部，無法在此評論。

關於在台協訓的美軍人員，未來是否會有相關規範，以避免相關情事發生？喬福駿回應，所有對外軍事交流都是按照年度計畫進行，相關機關都會跟AIT保持密切聯繫。

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