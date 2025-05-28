飆速5馬赫不是夢 Hermeus神秘「夸特馬」無人機秘密首飛成功

美國Hermeus公司研發的「夸特馬」（Quarterhorse）高速飛機，5月21日於加州愛德華空軍基地成功完成首次飛行。（圖取自Hermeus官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕創投支持的美國航太新創公司Hermeus宣布，其研發的「夸特馬」（Quarterhorse）高速飛機，5月21日已於加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）成功完成首次飛行。此次試飛的Mk 1型是「夸特馬」高速測試平台的第二個迭代版本，也是首架成功升空的實體機。

軍聞網站《Defence News》報導，這次首飛使Hermeus朝著其目標，即在2026年前讓此款可重複使用的自動駕駛飛行器，達到近5馬赫（音速五倍）的速度，又邁進了一大步。Hermeus執行長皮普利卡（AJ Piplica）在27日的聲明中表示：「我們已證明了迭代開發方法的可行性。但這僅是開始，隨著下一個迭代版本標準的提高，我們還有更多工作要做。」

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Hermeus原計畫讓「夸特馬」於2023年首飛，最終於本月達標。公司強調其在一年多內，便能從全新設計到完成飛行系統。首飛重點在驗證高速系統具挑戰性的起降能力，數據將回饋給正在建造的Mk 2測試機。Mk 2預計今年底前試飛並達超音速，公司稱其將實現「新穎作戰防禦能力」。

此早期工作幫助Hermeus實現為國防及商業客戶提供高速平台的目標，這家公司計劃一年研製一機，因應極音速飛機運作挑戰。Hermeus強調「硬體豐富性」策略，也就是快速地連續建造多個原型機，確保在可控風險下推進計畫。

極音速飛機的速度達5馬赫或以上，美國國防部已有多項極音速武器計畫，如空軍「極音速攻擊巡弋飛彈」（HACM）及陸軍「長程極音速武器」（LRHW），並對利用「夸特馬」協助測試極音速技術感興趣。

除了私人投資，Hermeus早期獲空軍研究實驗室（AFRL）支持，2020年獲150萬美元（約新台幣4485萬元）合約，隔年再獲6000萬美元（約新台幣17.958億元）。美國國防創新單位（DIU）亦將其納入「極音速與高頻次空載測試能力」計畫，皮普利卡預計「夸特馬」將於2026年Mk 3型推出時，開始支援國防部測試。

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