俄攜手白俄合製Su-75匿蹤戰機 北約東部門戶安全添陰影

俄羅斯Su-75「將軍」匿蹤戰機若與白俄合作生產，恐將衝擊北約東部門戶安全態勢。（圖：俄羅斯航空太空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯近日驚傳將合作生產Su-75「將軍」（Checkmate，西洋棋術語）匿蹤戰鬥機，此舉不僅意圖重振白俄沉寂已久的航太製造實力，更可能讓俄系第五代戰機直逼北約（NATO）東歐前線。一旦成真，無疑將對波羅的海至波蘭、芬蘭一線的區域安全投下震撼彈，北約對此嚴陣以待。

軍聞網站《Army Recognition》報導，俄羅斯聯合航空製造集團（United Aircraft Corporation, UAC）旗下蘇霍伊設計局（Sukhoi）研發的Su-75，是一款對標F-35等西方戰機的輕型匿蹤機種，其標榜最高速度2馬赫、航程近3000公里，並具備AI輔助與內置武器艙。雖然首飛測試預計於明年展開，但已積極尋求國際買家。

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據報導，俄羅斯聯合航空製造集團與白俄羅斯國防工業界，5月21日正式啟動合作生產Su-75「將軍」戰鬥機的討論。

若白俄成為Su-75的首個外國用戶與生產夥伴，對「將軍」戰機的商業前景至關重要。然而，此舉也意味著這些匿蹤戰機，可能部署於極度敏感的「蘇瓦烏基峽道」（Suwałki Gap）附近，這條連結波羅的海三國與波蘭的陸上走廊，一旦受到空中威脅，北約的兵力投射與預警時間，都將面臨嚴峻挑戰。

Su-75的設計強調匿蹤、成本效益與模組化，單價可能低於3000萬美元（約新台幣8億9790萬元）。俄方期望它能如冷戰時期的米格-21（MiG-21）般廣泛出口，助中、小國家空軍戰力升級。俄羅斯、白俄羅斯此舉被視為俄國總統普廷強化盟邦、挑戰西方防衛體系戰略的一環。

儘管Su-75戰機的預算細節仍不明，且尚未簽訂最終合約，但俄、白俄合作生產的消息已為東歐軍事平衡帶來重大轉折。這不僅象徵白俄航太實力的可能復甦，更代表北約鄰國首次可能部署足以挑戰西方空優的俄系匿蹤戰機，莫斯科欲藉此使北約的戰略部署複雜化。

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