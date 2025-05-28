與26型巡防艦「高低配」 英「31型」巡防艦首艦下水在即

英國皇家海軍首艘31型巡防艦「冒險者號」27日正式亮相。（取自英國皇家海軍X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國皇家海軍持續更新下一代二級水面艦，繼首艘「26型」巡防艦「格拉斯哥號」日前完成擲瓶儀式後，另一款二級艦「31型」巡防艦首艦「冒險者號」已於27日離開廠房，為後續下水測試做準備。英國政府規劃，這款排水量5700噸的新型水面艦，共有5艘同級艦，預計在10年內建造完畢，成為更經濟實惠的水面作戰儎台。

英國皇家海軍27日表示，在經歷為期3年的施工後，首艘「31型」巡防艦「冒險者號」（HMS Venturer），近日已離開蘇格蘭羅賽斯（Rosyth）造船廠，且這艘長達139公尺的新艦艇，耗費了12小時才離開廠房。「冒險者號」將於今年夏末下水，在羅賽斯附近安裝武裝、感測設施與各項測試系統。

根據英國皇家海軍規劃，「冒險者號」可望在明年服役，另外4艘後續艦也陸續動工，「冒險者號」所空出的建造廠房，將用於建造三號艦「牛頭犬號」（HMS Bulldog）。

請繼續往下閱讀...

英國皇家海軍首艘31型巡防艦「冒險者號」27日離開廠房，為後續下水測試做準備。（取自英國皇家海軍X）英國皇家海軍下一代兵力整建計畫之中，以排水量可望超過1萬噸、與美軍先進神盾艦比擬的「83型」驅逐艦為首，第二梯隊則以8艘排水量超過8000噸、司職反潛作戰的「26型」巡防艦，以及成本更低的5艘「31型」巡防艦，一同構築新興水面戰力。

「31型」巡防艦排水量約5700噸，裝設4組八聯裝垂直發射系統，可能用於攜帶防空飛彈，另裝設8單元的反艦飛彈發射器、拖曳式聲納等裝備。與「26型」巡防艦相似之處在於，「31型」巡防艦同樣採用旋轉式雷達，而非比照神盾艦的固定式雷達，藉此降低成本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法