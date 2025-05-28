防空金鐘罩破功？俄「道爾」飛彈車遭烏無人機追打影片瘋傳

一架烏克蘭大型攻擊無人機（紅圈標示處），鎖定了一輛正在平原上移動的俄羅斯「道爾」（Tor）防空飛彈系統（左圖）。右圖為該無人機投下的彈藥直接命中「道爾」系統，引發爆炸並揚起濃煙。（取自Ｘ平台） 涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕網路上近期流傳一段影片顯示，一架烏克蘭的大型攻擊無人機成功追擊並命中俄羅斯的TOR-M2（道爾-M2）防空飛彈系統。親克里姆林宮方面人士坦言，此類攻擊對傳統地面防空能力，構成日益嚴峻的挑戰。

軍聞網站《Defence Blog》報導，該影片由俄羅斯軍事宣傳員費多羅夫（Kirill Fyodorov）發布，畫面顯示一套TOR-M2地對空飛彈系統，試圖躲避一架被俄軍俗稱為「芭芭雅嘎」（Baba Yaga）的烏克蘭大型攻擊無人機。

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費多羅夫指出，俄軍捕捉到此類敵軍無人機，追擊俄方TOR-M2的畫面，並承認「這已非單一個案」。

俄國TOR-M2全天候戰術地對空防空飛彈系統，單價2400萬美元（約新台幣7.1億元）。（取自俄羅斯國防部網站）根據費多羅夫的說法，附近俄軍曾試圖以輕型武器擊落敵無人機卻未果，「最終，那架『芭芭雅嘎』決定投下其攜掛的彈藥。」影片據稱顯示，其中一枚炸彈直接擊中了TOR-M2飛彈系統，雖然系統搭載的彈藥未引爆，但對雷達導引發射裝置造成重大損害。親俄頻道推測，該系統事前可能已耗盡飛彈，才避免了二次爆炸。

Russian TOR air defense system scrambling to evade a Ukrainian heavy bomber drone. pic.twitter.com/7XrUAQTnjl — Clash Report （@clashreport） May 26, 2025

另一個俄羅斯軍事部落客「軍事情報員」（Voenny Osvedomitel）評論道，此次遭遇戰是「典型防空系統在對抗小型無人機時落敗的清晰例證」。他認為，如同傳統火砲一般，地對空飛彈系統現在也需要反無人機單位，提供近距離保護。

烏克蘭武裝部隊已日益有效地運用第一人稱視角（FPV）無人機，以及改裝大型攻擊型無人機，鎖定俄軍雷達與飛彈系統。這些通常配備低成本導引系統和商用組件的無人機，展現了極大作戰效益。儘管俄軍擁有龐大的防空武器庫，但此類事件不僅顯示其適應無人機作戰的壓力，也暴露了戰術上的空隙。

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