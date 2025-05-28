國軍買T112就淘汰T91步槍？ 國防院賴達文：個裝升級高效選項

國軍T112戰鬥步槍，現已展開量產，預計今（2025）年底起陸續換裝。（本報資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕軍備局去（2024）年首度公開的T112步槍和新型瞄具，今年已列入國防預算並進入量產，未來將取代後備、憲兵及陸軍部隊的T91步槍，強化單兵個裝火力及戰術彈性；儘管國防部日前指出，汰換步槍經檢整將配賦各後備部隊，但國防院學者賴達文強調，T112與T91步槍間的近似性，凸顯後者仍存升級空間，是提升個裝效益的「高CP」選項。

（原文「國軍步槍的選擇：換裝 T112 步槍還是升級 T91」，由國防安全研究院戰略與資源研究所政策分析員賴達文撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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國軍在小口徑武器上主要都以自研為主，自2024年T112新式步槍亮相以來，其人因設計、可模組化擴充、重管及多邊形膛線等，雖然重量增加，但也讓T112在操作、射擊和壽命上優於T91步槍，而國防預算上也編列新台幣81億656萬4000元，採購8萬6114把新式步槍，並優先配發至北部地區主戰部隊，未來也考量持續逐年換裝至主力部隊。T112從構型、人體工學、槍管等設計，就如同大幅度升級的T91，這顯示T91仍有升級潛力，能以低成本提升效能，將預算用於其他急需的個裝上。

一、 他國換裝步槍的經驗

近年美、德、法、日、中都開始逐步換裝主力部隊步槍，美國的NGSW計畫中的XM7步槍仍在測試中，但其海軍陸戰隊原僅用於取代M249班用機槍的HK M27 IAR，現已確定擴大換發為美國海軍陸戰隊的主力步槍。以下簡單列出幾個主要國家換裝步槍前後差異。

各國新、舊步槍換裝比較表。（取自國防安全研究院）

從上表幾個國家換裝的步槍來看，舊型步槍在設計上難以相容現代化配件，因此換裝的基本核心在於模組化設計及可變倍率的光學瞄具為主，讓射手在不同的作戰環境能切換適合的倍率。美國海軍陸戰隊則是將火力壓制的戰術轉為精準射擊，原本重點是為替換M249機槍（仍有保留部分M249於各部隊），後因M27的浮動式槍管、重管及短行程活塞設計，在射擊精度及簡易的後勤維保獲得青睞，讓海軍陸戰隊決定全員換裝，且M27與M4在轉換上無太大差異，大幅減少換裝的訓練時間。

美軍陸戰隊的HK M27 IAR戰鬥步槍。（美軍DVIDS網站）

二、 T91升級潛力

依據2019年國防大學理工學院測試，使用多邊形膛線可明顯讓槍管壽命延長及精準度提升，且在製作新槍管時可採與T112相同的材質及鍍層處理，惟T91並非採浮動式槍管設計，因此不能採用重管，否則接觸的零部件都需要更換且須磨合測試，即喪失低預算快速更換的效益。

陸軍特戰部隊的T91戰鬥步槍，可見該槍的戰術魚骨、戰術滑軌都經專門改裝，可加裝高倍率光學瞄具。（資料照，記者劉宇捷攝）

模組化配件擴充方面，將傳統護木替換成戰術護木（M-LOK或皮卡丁尼導軌），這類產品一般民間廠商亦可大量生產，因此槍管及戰術護木兩者可並行升級。升級後的T91其效能雖不等同於T112，但重點在於快速提升步槍效能，同時將T91定位為步兵用槍並降低換裝成本，使預算可集中於普發瞄具及雷指器等裝備。

三、 T112定位

目前國軍在班級的特等射手（類似精準射手）是以T91搭配瞄具，而非7.62口徑DMR。對此T112在模組化、人體工學與穩定性方面具明顯優勢，如以16吋槍管搭配消音管及LPVO（Low-Power Variable Optics）的FFP（First Focal Plane）瞄具作為特等射手步槍，不失為一個選項，如同美軍2017年汰換的MK12。特等射手同時可攜帶FPV無人機，彌補5.56口徑的火力不足，為班級部隊提供完整中遠距離的火力延伸。

另一方面，T112的重點在於高度模組化，因此給予特戰、海陸等特殊單位使用，應給予更高的自由度，使部隊可依任務自行配置相關戰術配件，例如採購國外更好的瞄具、雷指器、槍燈、握把及托塊等。為符合臺灣城鎮作戰環境，應將槍管縮短並搭配消音管，提升隱蔽性及靈活性。

陸軍特戰部隊的T91戰鬥步槍，可見該槍的戰術魚骨、戰術滑軌都經專門改裝，可加裝高倍率光學瞄具。（資料照，記者劉宇捷攝）

四、 結語及建議

將T91定義為步兵用槍，T112作為特殊用槍，兩者分層獨立發展讓T112在不同領域發揮其特性，同時也能發揮T91的潛力，才不至於浪費預算及時間做全面換裝，綜上提出幾點建議：

（一）以升級T91槍管代替全面換裝T112，將預算用於採購可變倍率之光學瞄具，加速全軍瞄具普及率；除特等射手步槍外，不論T91或T112都應縮短槍管，增加城鎮作戰及室內作戰的移動性。

（二）特殊部隊換裝T112應給予搭配配件的自由度，否則換裝T112即喪失其兼容市售配件的特性，因此建議應修改相關規定。

（三）目前班級特等射手僅有5.56口徑步槍，未來如能更換為7.62口徑之精準射手步槍，才能有效延伸火力；另外特等射手亦可攜帶FPV無人機，提升班級火力輸出。

（四）有關槍用配件光學瞄具部分，應選用符合臺灣作戰環境之瞄具，以可變倍率的LPVO或可靈活切換的內紅點瞄具搭配3X∕5X倍率鏡，才能在室外及室內有效切換；雷指器部分，則建議新增IR照明，並將LED槍燈分開，如此才能靈活運用，且不會顯得笨重。

（五）子彈同時為影響精準度及穿透性的變因，未來應一併納入步槍的研發，兩者相互搭配才能有效發揮戰力。

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