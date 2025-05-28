俄國稱一夜擊落296架烏克蘭無人機 首都莫斯科空運大亂

俄羅斯宣稱攔截近300架烏克蘭無人機，其中部分目標指向首都莫斯科，導致包括謝列梅捷沃國際機場（圖為其C航廈外觀）在內的多個機場航班運營一度受阻。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部28日表示，俄軍防空系統在一夜之間攔截、擊落了296架烏克蘭無人機，其中包括約40架企圖襲擊首都莫斯科的無人機，導致當地數個機場的航班營運受到數小時影響。此次攻擊是自2022年2月衝突爆發以來，烏克蘭發動的最大規模無人機襲擊之一。

《法新社》報導，俄國國防部透過聲明指出，俄軍防空系統在過去一夜間摧毀並攔截了大量烏克蘭無人航空載具。該部門稍早曾在通訊軟體Telegram上發布消息稱，截至午夜前的3小時內，已在6個不同地區「摧毀並攔截」了112架烏克蘭無人機。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）則補充說，另有33架飛往俄國首都的無人機遭到擊落。

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俄羅斯軍方幾乎每天都會宣布烏克蘭發動無人機攻擊，但如此短時間內達到這樣強度的襲擊實屬罕見。距離邊境數百公里的莫斯科，以往並非常態性地成為大規模攻擊的目標，但在最近幾週，當地機場已日益頻繁地需要臨時改變航班起降。俄羅斯聯邦航空運輸署證實，莫斯科的謝列梅捷沃（Sheremetyevo）、伏努科沃（Vnukovo）和舒科夫斯基（Zhukovsky）等機場均實施了飛行限制。

除了莫斯科地區，俄國國防部稱，另有59架無人機鎖定攻擊西南部的布良斯克（Bryansk）地區，其餘無人機則分別攻擊了庫斯克（Kursk）、貝爾哥羅德（Belgorod）、圖拉（Tula）、奧廖爾（Oryol）以及卡盧加（Kaluga）等地區。

在俄羅斯宣稱成功攔截大量烏克蘭無人機的同時，烏克蘭方面則持續指控俄軍空襲造成破壞。圖為26日烏克蘭哈爾科夫地區一個民營企業遭俄軍攻擊後陷入火海，消防人員正全力灌救。（法新社）此次大規模無人機夜襲發生前，烏克蘭方面甫表示，在截至26日為止的3天內，遭遇了自2022年俄羅斯發動軍事攻勢以來，最為猛烈的無人機襲擊。烏克蘭指出，俄羅斯在3天內發射了超過900架無人機，並於25日的攻擊中造成13名平民死亡，其中包括3名兒童。

俄羅斯國防部27日則宣稱，其對烏克蘭的空襲行動，是為報復烏克蘭無人機和飛彈攻擊對俄國平民造成的傷亡。

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