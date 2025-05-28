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歷時35年修復殘骸 擁有83年歷史的日本「零戰三二型」重返天際！

2025/05/28 17:12

一架擁有83年歷史的二戰傳奇「零式戰機」，在軍事航空博物館及多家修復公司，耗費35年的輪番努力下，於本月初成功修復重返天際。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）一架擁有83年歷史的二戰傳奇「零式戰機」，在軍事航空博物館及多家修復公司，耗費35年的輪番努力下，於本月初成功修復重返天際。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕一架傳奇性的日本零式戰機輾轉經歷35年的修復工程後，重新返回天際！這架擁有83年歷史的零戰三二型（A6M3）殘骸，1991年在馬紹爾群島的塔羅阿島（Taroa island）被發現並運往美國，經軍事航空博物館、老式飛機修復公司Legend Flyers和專家們的持續努力下，本（５）月初重新在華盛頓州升空，完成首次修復後試飛。 

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，在軍事航空博物館Legend Flyers修復公司、戰機專家Brad Pilgrim及多家修復公司，耗費35年的輪番努力下，一架二戰時期的日本傳奇零式戰機，本月初在華盛頓州埃弗雷特（Everett）的佩恩飛行場（Paine Field），完成了修復後的首次試飛。這是該機自1943至1944年間在塔羅阿島被荒廢後，再度重返天際。

報導說明，這架飛機實為結合在該島發現的其他零式戰機殘件，並換裝美製的R-1830發動機而成。1990年，John Sterling兄弟在該島露營，並發現多架零式戰機殘骸，經過一年交涉，他們成功將約4架零式戰機的殘件運回美國，隨後經歷了多次的易手與翻修，最終由Legend Flyers公司完成修復。

1990年，John Sterling兄弟在塔羅阿島發現多架零式戰機殘骸，經過交涉，他們成功將數架零式戰機的殘件運回美國，隨後經歷了多次的易手與翻修，最終由Legend Flyers公司完成修復。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）1990年，John Sterling兄弟在塔羅阿島發現多架零式戰機殘骸，經過交涉，他們成功將數架零式戰機的殘件運回美國，隨後經歷了多次的易手與翻修，最終由Legend Flyers公司完成修復。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）

綜合報導與文獻調查，這架目前漆上「S-112」編號的零式戰機，1942年9月在日本三菱重工建造，生產編號為3148號機，是343架「零戰三二型」中的第148架；儘管荒廢多年，這個打印編號仍可見於機身多項零件上。這架零式戰機完工後，交付給了千歲海軍航空隊（尾號S開頭），並駐防至馬紹爾群島，隨後於1943年中旬移編至第252海軍航空隊，編號應也依序變更為「Y2-128」及「52-130」；直到日軍撤退時，該機損毀或被遺棄在塔羅阿島上。

軍事航空博物館（MAM）館長歐納特（Richard Allnutt）表示，修復團隊原本認為，用來重建這架飛機的後機身與尾部來自3148號機；然而，一份日本海軍的文件顯示，該段部件實際上來自3145號機，兩架飛機有可能在戰時被拼湊在一起，試圖讓其中一架恢復服役，但沒有證據證明這件事曾經發生。

零戰三二型（A6M3）的現存機相當少見，它是源自著名的零戰二一型（A6M2）性能提升而來，速度提升但航程跟機動性下降，其方形直角的翼尖是該型機最大特色。另外，值得一提的是，機身後段印有「報國-994（滿州國中等學校號）」的字樣，這代表了建造這架飛機的資金，是滿州國民眾自願捐贈，或政府強行徵集而來，在日本殖民時代，這是象徵軍、民同心的一種宣傳手段。

機身後段印有「報國-994（滿州國中等學校號）」的字樣，這代表了建造這架飛機的資金，是向滿州國民眾自願捐證，或政府強行向民眾徵集而來。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）機身後段印有「報國-994（滿州國中等學校號）」的字樣，這代表了建造這架飛機的資金，是向滿州國民眾自願捐證，或政府強行向民眾徵集而來。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）

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