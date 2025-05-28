歷時35年修復殘骸 擁有83年歷史的日本「零戰三二型」重返天際！

一架擁有83年歷史的二戰傳奇「零式戰機」，在軍事航空博物館及多家修復公司，耗費35年的輪番努力下，於本月初成功修復重返天際。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕一架傳奇性的日本零式戰機輾轉經歷35年的修復工程後，重新返回天際！這架擁有83年歷史的零戰三二型（A6M3）殘骸，1991年在馬紹爾群島的塔羅阿島（Taroa island）被發現並運往美國，經軍事航空博物館、老式飛機修復公司Legend Flyers和專家們的持續努力下，本（５）月初重新在華盛頓州升空，完成首次修復後試飛。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，在軍事航空博物館、Legend Flyers修復公司、戰機專家Brad Pilgrim及多家修復公司，耗費35年的輪番努力下，一架二戰時期的日本傳奇零式戰機，本月初在華盛頓州埃弗雷特（Everett）的佩恩飛行場（Paine Field），完成了修復後的首次試飛。這是該機自1943至1944年間在塔羅阿島被荒廢後，再度重返天際。

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Not something you see everyday! The Museum’s A6M3 Model 32 Zero is filmed here above the Puget Sound as part of the ongoing flying program that followed its successful first flight on May 5, 2025. It has been more than 80 years since this airplane was last flown! Gordon Page pic.twitter.com/QeeOmmnQCO — Military Aviation Museum （@AvMuseumVB） May 8, 2025

報導說明，這架飛機實為結合在該島發現的其他零式戰機殘件，並換裝美製的R-1830發動機而成。1990年，John Sterling兄弟在該島露營，並發現多架零式戰機殘骸，經過一年交涉，他們成功將約4架零式戰機的殘件運回美國，隨後經歷了多次的易手與翻修，最終由Legend Flyers公司完成修復。

1990年，John Sterling兄弟在塔羅阿島發現多架零式戰機殘骸，經過交涉，他們成功將數架零式戰機的殘件運回美國，隨後經歷了多次的易手與翻修，最終由Legend Flyers公司完成修復。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）

綜合報導與文獻調查，這架目前漆上「S-112」編號的零式戰機，1942年9月在日本三菱重工建造，生產編號為3148號機，是343架「零戰三二型」中的第148架；儘管荒廢多年，這個打印編號仍可見於機身多項零件上。這架零式戰機完工後，交付給了千歲海軍航空隊（尾號S開頭），並駐防至馬紹爾群島，隨後於1943年中旬移編至第252海軍航空隊，編號應也依序變更為「Y2-128」及「52-130」；直到日軍撤退時，該機損毀或被遺棄在塔羅阿島上。

軍事航空博物館（MAM）館長歐納特（Richard Allnutt）表示，修復團隊原本認為，用來重建這架飛機的後機身與尾部來自3148號機；然而，一份日本海軍的文件顯示，該段部件實際上來自3145號機，兩架飛機有可能在戰時被拼湊在一起，試圖讓其中一架恢復服役，但沒有證據證明這件事曾經發生。

A6M3 Model 32 c/n 3148 was built by Mitsubishi Heavy Industries in Sept 1942-is it a Hamp, Zeke or Zero? A6M3 Model 32, w/ squared wingtips had the Allied reporting name Hamp, the A6M2 & later A6M5 （w/ rounded wingtips） is known officially as the Zeke Jim Larsen & Legend Flyers pic.twitter.com/15Xb8gBtlz — Military Aviation Museum （@AvMuseumVB） January 15, 2024

零戰三二型（A6M3）的現存機相當少見，它是源自著名的零戰二一型（A6M2）性能提升而來，速度提升但航程跟機動性下降，其方形直角的翼尖是該型機最大特色。另外，值得一提的是，機身後段印有「報國-994（滿州國中等學校號）」的字樣，這代表了建造這架飛機的資金，是滿州國民眾自願捐贈，或政府強行徵集而來，在日本殖民時代，這是象徵軍、民同心的一種宣傳手段。

機身後段印有「報國-994（滿州國中等學校號）」的字樣，這代表了建造這架飛機的資金，是向滿州國民眾自願捐證，或政府強行向民眾徵集而來。（圖片擷取自軍事航空博物館的Ｘ帳號）

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