歷時35年修復殘骸 擁有83年歷史的日本「零戰三二型」重返天際！

一架擁有83年歷史的二戰傳奇「零式戰機」,在軍事航空博物館及多家修復公司,耗費35年的輪番努力下,於本月初成功修復重返天際。(圖片擷取自軍事航空博物館的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕一架傳奇性的日本零式戰機輾轉經歷35年的修復工程後,重新返回天際!這架擁有83年歷史的零戰三二型(A6M3)殘骸,1991年在馬紹爾群島的塔羅阿島(Taroa island)被發現並運往美國,經軍事航空博物館、老式飛機修復公司Legend Flyers和專家們的持續努力下,本(5)月初重新在華盛頓州升空,完成首次修復後試飛。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導,在軍事航空博物館、Legend Flyers修復公司、戰機專家Brad Pilgrim及多家修復公司,耗費35年的輪番努力下,一架二戰時期的日本傳奇零式戰機,本月初在華盛頓州埃弗雷特(Everett)的佩恩飛行場(Paine Field),完成了修復後的首次試飛。這是該機自1943至1944年間在塔羅阿島被荒廢後,再度重返天際。

Not something you see everyday! The Museum’s A6M3 Model 32 Zero is filmed here above the Puget Sound as part of the ongoing flying program that followed its successful first flight on May 5, 2025. It has been more than 80 years since this airplane was last flown! Gordon Page pic.twitter.com/QeeOmmnQCO