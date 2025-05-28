慰勞桃園慈湖駐軍 李棟樑、鍾樹明攜手勗勉駐軍辛勞

軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞桃園駐軍。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑選在端午節前夕，今日與國防部軍備副部長鍾樹明上將等人，前往桃園慰勞駐守慈湖的儀隊等駐軍，藉此慰勉官兵長年守護家園、執行儀隊禮兵勤務的辛勞，並提前祝賀佳節愉快。

《軍聞社》今日報導，李棟樑上午由國防部副部長鍾樹明上將、政戰局長陳育琳中將、陸軍副司令李天龍中將及後備指揮官劉協慶中將等人陪同，先後慰問駐守慈湖的後備桃園管理組、陸軍儀隊及憲兵排官兵，與官兵話家常，親切關心官兵生活與執勤情形，並提前祝賀官兵端午節愉快。

鍾樹明也代表國防部長顧立雄致贈官兵慰問禮品，除慰勉官兵衛戍辛勞，也感謝李棟樑時刻心繫國軍官兵，在端午節前夕不辭勞苦慰問駐軍，持續為國軍提供協助，成為國軍最堅強的後盾。國防部副部長鍾樹明慰勞桃園駐軍。（軍聞社提供）

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