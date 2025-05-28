法製飆風戰機傳遭巴基斯坦擊落 法國官方首度回應了

印巴邊境近期再度爆發空中衝突並傳出印度空軍的「飆風」（Rafale）戰機遭擊落的消息，法國軍方27日首度公開回應，表示如果情報屬實，這將是「飆風」戰機服役20年以來，首度在實戰中遭損毀。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印巴邊境日前爆發空中衝突，並傳出印度空軍的法製「飆風」（Rafale）戰機遭擊落的消息，法國軍方27日首度公開回應表示，如果情報屬實，這將是「飆風」戰機服役20年以來，首度在實戰中遭損毀。不過，目前一切真相仍處於「資訊迷霧」之中，法國正與印度保持密切聯繫，釐清相關細節。

印度本月7日凌晨宣布對巴基斯坦及其控制的喀什米爾地區發動軍事打擊，造成重大傷亡。巴基斯坦隨後展開反擊，據該國安全部門消息人士指出，共擊落5架印度空軍戰機，其中包含數架法國製造的「飆風」戰機。

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「飆風」戰機由法國大廠達梭（Dassault Aviation）研製，為當前法國空軍與海軍主力多用途戰機之一，具備空優、對地打擊與偵察等多重作戰能力，深受包括印度、埃及、卡達等國青睞。

法國國防部武裝部隊參謀部發言人韋爾內上校（Colonel Guillaume Vernet）於當地時間27日的例行記者會上，回應中國媒體記者提問時表示，目前有關戰機遭擊落的資訊尚未獲得證實，多數情況仍不明朗，具體狀況仍籠罩在「資訊迷霧」中，許多報告尚未獲得確認。他強調，法國對此事高度關注，正積極與印度合作，以獲取更多事實資訊。

韋爾內表示，「飆風」戰機已經有20年的實戰經驗，如果這次真的發生毀損，這將是該型戰機服役20年以來，首度在實戰中遭損毀。他並透露，部分情報顯示，這場空戰動員規模龐大，雙方可能投入多達數百架戰機。法國方面將就此次高強度交戰進行深入分析，從中汲取戰術與作戰經驗。

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