直升機怎麼「落艦」？ 海巡隊長透露你不知道的「進場」細節

去（2024）年中國家海洋日期間，停放於海巡署4千噸級巡防艦「雲林艦」（CG-5003）上的空勤總隊AS-365海豚直升機。（海巡署艦隊分署官方Facebook）

〔記者陳治程、涂鉅旻／高雄登艦報導〕戰鬥機、直升機等空中儎台與水面艦的結合，一直是海、空兵力聯合作戰的指標，這點無論在海軍軍艦、海巡署巡防艦皆然；後者在新型艦艇陸續成軍後，儘管在直升機起降、進駐規劃方面時有爭辯，但可以確定直升機要在甲板上落定，考驗著飛行員的精準「手感」。在這項技術背後，究竟要通過多少訓練才能達成？就讓現役海巡署南機隊長、雲林艦員來和你說分明。

進場通聯、起降管制、落地固定缺一不可

雲林艦大副鄭伯彥說明，直升機落艦高度要求全艦隊員分工合作，首先，進場的直升機會與艦艏的駕駛員進行通聯，接受本場飛行導引；在排除甲板「外來異物」（FOD）後，艦艉接管指揮權的進場管制官（Air Direction Controller, ADC），會搭檔降落信號手（Landing Signal Enlisted, LSE）同步引導直升機降落，一旁待命的「輪檔鉤鍊手」則會跟進置放輪檔並掛上鉤練，至此才算完成直升機降落任務。

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2022年底於海巡署嘉義艦（CG-5001）上完成落艦驗證的海軍S-70C反潛直升機。（海巡署艦隊分署官方Facebook）

鄭伯彥補充道，一艘能起降直升機的海巡艦，通常至少要有2位進場管制官；雲林艦艦艇駕駛員陳聖峰指出，在直升機起降期間，除甲板上、管制室的引導人員，還要有一組人員擔任消防搶降組，且通常是由輪機部的人員來執行；雲林艦輪機長李佳恩強調，光一次起降就需要出動約15人參與任務，對全艦編制約40員的雲林艦而言，可謂「大陣仗」。

海巡署雲林艦（CG-5003）的艦艉直升機甲板。（記者陳治程攝）

想臨危不亂引導直升機起降？ 通過海、空軍訓練才行

首任雲林艦艦長、現任海巡署南部地區機動海巡隊（簡稱南機隊）隊長倪志忠說，要能引導直升機落艦，無論是進場管制官還是甲板人員，都要經過訓練考核才具備任務資格。其中，進場管制官，需要由空軍代訓，通過5周的「直升機進場管制官訓練」，甲板人員則需受海軍5周的「飛行甲板作業人員訓練」，分別獲得國軍核發的專業證書後才算合格。

根據現行規定，海巡艦隊的進場管制官（ADC）和甲板人員分別要由空軍、海軍施以5周的專業訓練，通過後才具執行直升機落艦任務的資格。圖為空軍航空管制官。（取自青年日報）

切換至任務的另一視角，直升機飛官看似輕鬆握著操縱桿降落，實際執行時的考量因素卻不少。除了大機身停進小甲板的動態任務，船身在風浪衝擊下的不規則搖晃，加上直升機落地瞬間的下洗氣流加劇搖晃的共振效應等，都有可能會導致翻覆、解體的危險，一刻也不能馬虎。

內政部空勤總隊的UH-60M直升機，於2023年5月完成港岸落艦驗證。（擷自「CG-5002 新竹艦」官方臉書影片）

而據官方資訊，海巡4000噸級巡防艦能停放的直升機，包含內政部空勤總隊的AS-365海豚直升機、UH-60M黑鷹直升機，以及海軍S-70C反潛直升機，前兩者已在新竹艦（CG-5002）上先後實施落艦驗證，至於S-70C則於嘉義艦上完成驗證。不過，海巡署先前指出，因黑鷹直升機屬陸基儎台、缺乏落艦關鍵裝備，故外海落艦任務日後將由海豚直升機執行，黑鷹則改執其他海上支援任務為主。

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