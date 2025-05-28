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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

向美菲秀肌肉 中國轟-6轟炸機出沒永興島

2025/05/28 21:29

拍攝於5月19日的永興島衛星照片，2架轟-6出現在圖片下半部的停機坪。（路透）拍攝於5月19日的永興島衛星照片，2架轟-6出現在圖片下半部的停機坪。（路透）

李秋明／核稿編輯

永興島停機坪的局部放大照。（路透）永興島停機坪的局部放大照。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕根據衛星圖像顯示，中國本月中旬在有主權爭議的永興島上部署了2架最新進的轟炸機轟-6，分析人士指出，北京此舉是為了向對手傳遞一個訊號：中國的軍事能力正在增強。

《路透》報導，新加坡拉惹勒南國際關係學院（Rajaratnam School of International Studies）學者許瑞麟（Collin Koh）指出：「中國的遠程轟炸機沒必要出現在西沙群島，所以這個舉動顯然是北京釋出的全方位訊號，針對菲律賓人、美國還有其他正在進行中的事情。」

法國總統接馬克宏（Emmanuel Macron）週五將在新加坡的香格里拉對話安全論壇（Shangri-La Dialogue）發表談話，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週六也將概述川普政府對於南海地區的政策。

除此之外，英國航空母艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）率領的打擊群下個月還將抵達新加坡，進行友好訪問。

赫格塞斯今年3月曾造訪菲律賓，向菲國重申美菲之間的盟約如「鋼鐵般堅定」，而在

赫格塞斯抵達菲律賓前夕，也有衛星捕捉到有2架轟-6出沒在黃岩島海域。

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