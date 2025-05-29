英新型發射器打「標槍」 創4公里射程紀錄

美國新一代「輕量化指揮發射單元」（LWCLU）持續測試中，英國陸軍近日測試發射「標槍」反裝甲飛彈，居然命中4公里外目標，創下有效射程紀錄。（圖取自RTX）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國新一代「輕量化指揮發射單元」（LWCLU）持續測試中，英國陸軍近日測試發射「標槍」反裝甲飛彈，居然命中4公里外目標，創下有效射程紀錄。

RTX公司指出，英國陸軍21日在西英格蘭索爾茲伯里平原訓練場，以新一代發射器「輕量化指揮發射單元」（LWCLU，一舉命中且摧毀4公里外的模擬目標，刷新該款武器系統的最大有效射程紀錄。

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先前美國國防部作戰測試和評估中心（DOT&E）2024年3月報告指出，確定其改良的光學觀測，可讓射程超過現有CLU的2.5公里，此次測試更顯改進成效超乎預期。

LWCLU與「標槍」，均由美陸軍、洛克希德馬丁和RTX合資成立的「標槍合資企業」（JJV）公司研發。與「標槍」原先使用的「指揮發射單元」（CLU）相較，LWCLU體積縮小30%、重量減25%成，且更換長波紅外線感測器、更高解析度螢幕與整合式握把、全新雷射測距儀和標定器，使其日間觀瞄距離增加3倍，夜間觀瞄距離也增加2倍，大幅增進作戰效能。

RTX表示，英國是「標槍」供應鏈的重要合作夥伴之一，由於「標槍」在烏俄戰爭中表現出色，因此各國已規劃於2026年底前，每年量產約3960枚「標槍」；並在2030年前，實現每年量產900具LWCLU的目標。

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