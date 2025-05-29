韓退役「幽靈」計畫做為太空發射平台 美星際公司爭取收購F-4E

美國星際戰鬥機國際公司目前正在採購10多架南韓退役的F-4「幽靈」戰鬥機，以達成目前F-104「星式」戰鬥機所未能達成的任務。圖為南韓的F-4E戰機。（資料照，記者劉宇捷攝影、製圖）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕南韓空軍的F-4「幽靈」戰機已退役近1週年，現在這些戰機被美國一家私人太空公司相中，並簽訂協議計畫採購10多架回美國，做為該公司向太空發射低軌衛星等設施的平台。不過受近期南韓政治板塊重組的影響，該計畫出現延期與不確定因素，不過該公司仍對獲得F-4戰機抱持樂觀，畢竟國際市場上仍有少數退役的F-4可供選擇。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，總部位於甘迺迪太空中心的星際戰鬥機國際公司（Starfighters International）目前正在採購10多架退役的F-4「幽靈」戰鬥機，以達成目前F-104「星式」戰鬥機所未能達成的任務。

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Starfighters公司目前所營運的F-104「星式」戰鬥機。（圖片取自Starfighters International網站）

Starfighters公司目前所營運的F-104「星式」戰鬥機。（圖片取自Starfighters International網站）

根據該公司近期提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中表明，他們有意採購南韓近期退役的12架二手F-4戰機，並運回美國進行航空器註冊；另外還包括已在美的1架MD-83（註冊號N572AA）及1架DC-9（註冊號N932NA）飛機。這項文件表明，他們已透過與佛州的Aerovision公司簽署協議，分四階段、共計約2000萬美元（約新台幣6億元）進行運回、採購。

這家公司想採購的F-4戰機在運回美國後，須重新向美國FAA申請航空器註冊號方可轉手，不過，目前FAA的資料庫中，尚未有Starfighters公司註冊的F-4。報導指出，原定今年4月完成的四階段交易協議可能已經延遲，除了將戰機從軍方轉移到民間存在一定難度外，南韓當前的政治局勢，也使得南韓F-4可否供出售，出現不確定因素。

該公司所欲採購的南韓F-4戰機在運回美國後須重新向美國FAA申請航空器註冊號。圖片未必為當事機。（資料照，記者劉宇捷攝）

不過報導指出，Starfighters公司目前無法提供採購南韓F-4戰機的更多細節，但該公司對未來前景抱持相當正向的態度。除了協議中的南韓F-4外，日本、希臘、土耳其都是有機會提供退役F-4的潛在賣家。

Starfighters是一家專門從事研究、測試和太空發射業務的美國公司，他們會駕駛7架老式的F-104戰機飛至高空，並發射小型衛星及低軌道運行器，但F-104的承載能力有限，因此該公司希望採購裝載能力更好的F-4戰機，以支持該公司更宏觀的太空發射目標。

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