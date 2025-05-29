興安專案有後繼計畫 國軍明年推「展興專案」提升13處營舍

國軍推動興安專案改善官兵服役與居住環境，圖為陸軍43砲指部拷潭營區落成情形。（資料照記者李惠洲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為提升官兵的服役與居住品質，自2017年起斥資1145億餘元實施「興安專案」，已執行83處營舍整建工程，並將在未來5年內完成剩餘20案。根據國防部送至立法院的預算解凍報告陳述，國軍依照總統賴清德照顧官兵政策，再匡列102億餘元，執行「展興專案」13案，預計自明年執行至2031年，持續提升官兵住用品質。

「興安專案」是國防部在前總統蔡英文任內，2017年啟動的營舍整建案，國軍運用營改基金預算興建現代化生活營舍，全面改善官兵住用品質，藉此提升招募誘因及提振部隊士氣。

根據國防部近期送至立法院的預算解凍報告陳述，國防部自2017年起運用營改基金共1145億餘元，執行103案的營舍整建工程，截至去年底已完工83案，還有剩餘20案將依契約，管制在今年至2029年間完工。藉由「興安專案」新建建物，讓國軍官兵寢室更加舒適。（圖取自空軍司令部臉書）

國防部報告也提告，國軍已匡列102億餘元，執行執行「展興專案」13案，期程自明年執行至2031年，持續提升官兵住用品質。不過，這份報告未提及這13案所在位置。

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職務宿舍部分，國防部報告提到，國軍自2017年運用營改基金共144億餘元，執行11案、1590戶，截至去年底已完工3案380戶，剩餘8案1210戶則依契約，管制在今年至2028年間完工。另遵照賴總統持續照顧官兵眷屬的政策，國軍已匡列87億餘元，再新建9案680戶，期程自明年實施至2031年，屆時，國軍職務宿舍總數可達103處、9772戶。

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