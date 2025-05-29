最大狙擊槍製造商巴雷特切入榴彈槍 30公厘榴彈精準「狙擊」

巴雷特公司，切入榴彈發射器系統開發「支援步槍系統」（SRS），從美國陸軍「xTech單兵致命性競賽」脫穎而出。（取自巴雷特公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕最大口徑M82狙擊步槍製造商巴雷特公司，切入榴彈發射器系統開發「支援步槍系統」（SRS），從美國陸軍「xTech單兵致命性競賽」脫穎而出，有望以其先進性能與優異的火力彈性，強化美軍單兵執行反無人機任務能量。

軍聞網站「Army Recognition」27日報導，美陸軍的「精確擲彈兵系統」（PGS）計畫，旨在打造一款可由單兵攜行、採用彈匣供彈的半自動武器系統，作為單兵新一代支援火力；而巴雷特與MARS公司組成的研發團隊，在6個月內完成研發、測試與示範，並贏得美陸軍為PGS計畫舉辦的「xTech單兵致命性競賽」。

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SRS採用30公厘口徑彈藥設計，採半自動發射，它配備 5 發可拆卸彈匣，並有緊湊的305公厘槍管，總長度僅為861公厘。該武器重約6.3公斤，兼具便攜性和有效性。一項關鍵創新是它與與精準標定（Precision Targeting）公司設計的射控系統結合，並可搭配美軍新一代步槍採用的XM157光學瞄具組，讓射手能精確瞄準掩體後方目標，或是低空飛行的小型無人機等威脅，運用AMTEC公司研發的程控式彈藥，以碰炸、空炸、近發等多種方式進行打擊。

報導指出，該系統支援近距離（約35公尺）至遠距離（超過500公尺）的交戰，並能發射包括通用高爆彈（HE）、用於在掩體中攻擊敵人的空爆彈、用於密閉空間的近距離作戰（CQB）彈藥、用於輕型車輛或防禦工事的穿甲彈，以及用於對抗無人機威脅的專用彈藥。

巴雷特公司說，SRS獲多家國防工業協助研發，並運用公司多年研發經驗，充分整合各項子系統；未來可望邁向量產服役，大幅強化美軍單兵戰力。

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